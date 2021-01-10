الإمارات: طوينا الخلاف مع قطر ولكن هناك حاجة لبناء الثقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات طويت الخلاف مع قطر.وقال قرقاش، في لقاء مع قناة سكاي نيوز: "طوينا الخلاف مع قطر ولكن هناك حاجة لبناء الثقة"، لافتا إلى أن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت.وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أعلنت إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات وقطر، اعتبارا من أمس السبت.