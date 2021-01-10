رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صالح» و«الحويج» يناقشان آخر تطورات الأزمة الليبية

الأحد 10/يناير/2021 - 10:47 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
محمد عمر
طباعة
التقي المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عبدالهادي إبراهيم الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة القبة، اطلع خلالها على الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها الحويج مع دول العالم ودول الجوار على وجه الخصوص.

وأوضحت الخارجية الليبية في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية مناقشة واعتماد مشروع قانون العمل السياسي والقنصلي المعروض على مجلس النواب، حيث يعد قانونًا إصلاحيًا لعمل الوزارة، مذكرًا بأن هذا القانون تم إعداده بعد إجراء سلسة من الاجتماعات وحلقات النقاش مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وناقش الطرفان آخر تطورات الأزمة الليبية وأهمية التعاطي بإيجابية مع مخرجات برلين واعلان القاهرة، وأهمية ثتبيث وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات وتخفيف العبء على المواطن الليبي والتحلي بالمسؤولية السياسية لإنهاء التدخل الأجنبي نحو حلحلة الأزمة الليبية والذهاب إلى صناديق الاقتراع.

من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب الجهد الذي يقوم به وزير الخارجية باعتبارها من أهم الوزارات السيادية في الدولة الليبية، مؤكدا على أهمية المقترح الذي تقدمت به وزارة الخارجية وتشكيل لجنة 5+5 من الوزارات السيادية من أجل البدء في تقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات السياسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

عرض إماراتي جديد لـ حسين الشحات

الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

سر خوف عبد الوهاب من الحسد: «كان بيمسك الخشب دايمًا»

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ليلى طاهر ويوسف شعبان حب انتهى بالطلاق 3 مرات

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

«البحث عن عازار».. جديد الكتب خان لـ نزار آغري

الانتحار المؤقت