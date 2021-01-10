«صالح» و«الحويج» يناقشان آخر تطورات الأزمة الليبية

التقي المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عبدالهادي إبراهيم الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة بمدينة القبة، اطلع خلالها على الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها الحويج مع دول العالم ودول الجوار على وجه الخصوص.وأوضحت الخارجية الليبية في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية مناقشة واعتماد مشروع قانون العمل السياسي والقنصلي المعروض على مجلس النواب، حيث يعد قانونًا إصلاحيًا لعمل الوزارة، مذكرًا بأن هذا القانون تم إعداده بعد إجراء سلسة من الاجتماعات وحلقات النقاش مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.وناقش الطرفان آخر تطورات الأزمة الليبية وأهمية التعاطي بإيجابية مع مخرجات برلين واعلان القاهرة، وأهمية ثتبيث وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات وتخفيف العبء على المواطن الليبي والتحلي بالمسؤولية السياسية لإنهاء التدخل الأجنبي نحو حلحلة الأزمة الليبية والذهاب إلى صناديق الاقتراع.من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب الجهد الذي يقوم به وزير الخارجية باعتبارها من أهم الوزارات السيادية في الدولة الليبية، مؤكدا على أهمية المقترح الذي تقدمت به وزارة الخارجية وتشكيل لجنة 5+5 من الوزارات السيادية من أجل البدء في تقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات السياسية.