سفر ووصول 6 آلاف راكب بمطار الغردقة

شهدت صالات السفر والوصول بمطار الغردقة الدولي طوال اليوم، انطلاق ووصول 30 رحلة داخلية ودولية مباشرة وغير مباشرة «شارتر» نقلت ما يقرب من 6 الآف راكب بمختلف الجنسيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت التابعة للمطار، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم مع استمرار تفشي وانشتار فيروس كورونا.