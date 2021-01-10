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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمين صندوق الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل القاهرة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:02 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
فاتن غلاب
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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، طائرة خاصة على متنها أمين صندوق الاتحاد الدولي لكرة اليد، يرافقه وفد إعلامي من جنسيات مختلفة، لتغظية بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة بمصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وسط اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم استقبال أمين صندوق الاتحاد الدولي لكرة اليد والوفد المرافق له من الإعلاميين وعددهم الإجمالي 26 داخل صالة 4 المخصصة للطيران الخاص واستقبال ضيوف مصر المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، من قبل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة الميناء، وتم تسهيل خروجهم وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة وإجراءات الحجر الصحي أيضا بالمطار.

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل الوفد الإعلامي، وقام فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة لكافة القادمين على متن الطائرة الخاصة، للتأكد من خلوهم من أي عدوى، وفور انتهاء إجراءاتهم تتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروجهم.

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