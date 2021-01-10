تغريم «ديدي» الصينية لعدم التقيد بمتطلبات مكافحة كورونا

قالت لجنة النقل لبلدية بكين اليوم الأحد، إنه تم تغريم شركة "ديدي تشوكسينج" لتقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، 340 ألف يوان (53 ألف دولار)؛ لعدم التقيد بمتطلبات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس اللجنة، رونج جون، أنه تم تغريم سائقي ديدي إجمالي 07ر1 مليون يوان بسبب عدم تعقيم السيارات، والتراخي في إجراءات ارتداء الأقنعة أو عدم رفض ركاب لا يرتدون تلك الأقنعة.وجاءت الغرامات بعد تأكيد إصابة العديد من سائقي "ديدي" بفيروس كورونا مؤخرا.وقال المسئول إن سلطات إنفاذ القانون ستعاقب شركة ديدي والسائقين بشدة في وقت لاحق.