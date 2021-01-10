جهود أمنية لفك لغز العثور على مسنة في حالة تعفن ببولاق
الأحد 10/يناير/2021 - 10:20 م
هدير مصطفيطباعة
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لفك لغز العثور على مسنة في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة بولاق أبو العلا.
تلقى قسم بولاق أبو العلا بلاغًا من الأهالى يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم في الطابق الثالث بدائرة القسم، لينتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة الذين قاموا بكسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة متوفاة وفى حالة تعفن داخل غرفتها.
وكشفت التحريات أن السيدة فى العقد السادس من عمرها، تقيم بمفردها داخل غرفتين بشقة مستأجرة بالطابق الثالث والأخير فى منزل قديم بإحدى حارات بولاق أبو العلا.
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى قسم بولاق أبو العلا بلاغًا من الأهالى يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم في الطابق الثالث بدائرة القسم، لينتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة الذين قاموا بكسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة متوفاة وفى حالة تعفن داخل غرفتها.
وكشفت التحريات أن السيدة فى العقد السادس من عمرها، تقيم بمفردها داخل غرفتين بشقة مستأجرة بالطابق الثالث والأخير فى منزل قديم بإحدى حارات بولاق أبو العلا.
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.