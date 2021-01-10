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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

جهود أمنية لفك لغز العثور على مسنة في حالة تعفن ببولاق

الأحد 10/يناير/2021 - 10:20 م
العثور على مسنة في
العثور على مسنة في حالة تعفن ببولاق
هدير مصطفي
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لفك لغز العثور على مسنة في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقى قسم بولاق أبو العلا بلاغًا من الأهالى يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم في الطابق الثالث بدائرة القسم، لينتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة الذين قاموا بكسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة متوفاة وفى حالة تعفن داخل غرفتها.

وكشفت التحريات أن السيدة فى العقد السادس من عمرها، تقيم بمفردها داخل غرفتين بشقة مستأجرة بالطابق الثالث والأخير فى منزل قديم بإحدى حارات بولاق أبو العلا.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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