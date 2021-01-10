البيت الأبيض ينكس العلم الأمريكي

قرر البيت الأبيض، تنكيس العلم الأمريكي حدادا على مقتل شرطيين في أحداث الكونجرس، وفقا لقناة العربية.وكانت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي، أعلنت وفاة عنصر ثان من عناصرها، خلال الأحداث التي وقعت، الأربعاء الماضي، إثر اقتحام مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمبنى. وبهذا الإعلان يرتفع العدد الإجمالي للضحايا جراء أحداث الكونجرس إلى 6 أشخاص.وكانت السلطات الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، مصرع 5 أفراد من بينهم شرطي في أحداث «الكابيتول»، وإصابة 14 من عناصر الشرطة.