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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«صناع الدواء»: جميع العلاجات متوفرة ولا يوجد نواقص بالأسواق

الأحد 10/يناير/2021 - 11:07 م
صناعة الدواء
صناعة الدواء
دعاء أبو العزم
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قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن حجم الإنتاج الكلي لمصر من المكملات الغذائية والفيتامينات وأدوية رفع المناعة وأدوية مكافحة فيروس كورونا ارتفعت خلال الشهور الأخيرة؛ استعدادا للموجة الثانية من كورونا.

وأضاف "رستم"، في تصريحات لـ"الدستور" أن الموجة الأولى من كورونا كنا نفتقد للخبرة من احتياج السوق وحجم الاستهلاك، ولكن تم انضمام قدر كبير من الشركات خلال الشهور الأخيرة ضمن شركات إنتاج المكملات الغذائية بالحصول على تراخيص من قبل وزارة الصحة؛ مما تسبب في زيادة حجم الإنتاج الكلي.

وأكد نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن حجم الاحتياطي من مخزون المكملات الغذائية في مصر يكفي لمدة تسعة أشهر حيث يتم استيراد المواد الخام من الخارج، ويتم تصنيعها في مصر وقامت معظم الشركات باستيراد كميات كبيرة من مواد الخام المكملات الغذائية.

وأشار إلى أن السوق المحلي يحتوي على أصناف متنوعة من نفس النوع ويجب على المواطنين تعلم سياسة العلاج البديل طالما هي نفس المادة الفعالة، مؤكدا توافر جميع الأدوية ولا يوجد نواقص في الأسواق.

ومن جانبه قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، بالغرف التجارية إن هناك ارتفاعا في الطلب على أدوية رفع المناعة خلال الفترة الأخيرة بسبب الدخول في الموجة الثانية من كورونا.

وأضاف "عوف"، لـ"الدستور" أن هناك أكثر من ٢٠ شركة جديدة انضمت للسوق في تصنيع أدوية رفع المناعة، وأكد أن السوق تحتوي على كمية كبيرة من المكملات الغذائية تكفي لتغطية السوق وتكفي لتغطية السوق المحلية ولا داعي للاستيراد من الخارج.

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