رئيس مدينة سوهاج الجديدة: المدينة شهدت طفرة في عهد السيسي

قال المهندس رجب سالمان، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، إن المدينة شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلة نوعية وطفرة في التنمية، وذلك في عدة اتجاهات وليس اتجاه واحد.وأشار إلى أن مدينة سوهاج الجديدة أصبحت تقدم خدمات غير موجودة إلا في عدد قليل من محافظات الجمهورية، وأصبح بها مراكز تجارية مماثلة لمراكز تجارية توجد في العاصمة وتقدم خدماتها على مستوى عال من الجودة.وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات أبرزها تنفيذ 7656 وحدة إسكان اجتماعي، إنشاء مستشفى الأورمان للأطفال، وإنشاء المستشفى الجامعي الجديد، إضافة إلى إنشاء سوق الجملة.كما أضاف أنه يوجد 14 مدرسة خاصة في مدينة سوهاج الجديدة تم تشغيل منهم 3 مدارس، كما تم إنشاء 5 مدارس حكومية و3 مدارس آخرها نفذها الجهاز، أما عن الخدمات الأمنية أشار إلى أنه تم إنشاء مبني للأمن الوطني وإنشاء مبنى آخر لقسم المطافي.