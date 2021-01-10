تقرير حقوقي يكشف محصلة ضحايا ميليشيا الحوثي في تعز

كشف تقرير حقوقي، اليوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية على منطقة الحيمة شمال محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، إلى 10 قتلى و31 جريحًا أغلبهم نساء وأطفال.وأكد مركز تعز الحقوقي في بيان، أن الحوثي اختطفت 144 مواطنًا، بينهم 13 طفلًا، كرهائن، وفقا لما نقله موقع العربية.فيما داهمت ميليشيا الحوثي 109 منازل، ودمرت 19 منزلًا، ملحقة ضررا بمنازل أخرى من جراء القصف والقنص والاجتياح المسلح بالدبابات والآليات المدرعة، بحسب البيان.وأضاف البيان: "كثفت الميليشيا من قصفها على قرى قياض، والمقهن، ووادي الذراع، والمقرن، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد اقتحام القرى الأخرى التي كانت محاصرة".وتقوم ميليشيا الحوثي منذ أواخر الاسبوع الماضي، باستباحة قرى الحيمة شمال تعز بعد حصارها على مدى أربعة أيام واقتحامها بأكثر من 60 طقمًا ومدرعات مصفحة ودبابات ومدافع متوسطة، في ظل رفض متعمد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل الإنساني لإنقاذ السكان من جرائم حرب مروعة.وأكد مركز تعز الحقوقي أن الحملة الحوثية ارتكبت مجازر وحشية على مرأى من العالم، وأن سكان وأهالي الحيمة بتعز استنفذوا كل السبل في إيصال مناشداتهم واستغاثاتهم.وتواصل ميليشيا الحوثي ملاحقة الأسر التي شردتها قذائف القصف العشوائي، وتطارد السكان في منطقة الزواقر والقرى المجاورة.