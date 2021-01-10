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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التسجيل في المرحلة الثالثة لـ«دراجتك صحتك» بكفر الشيخ

الأحد 10/يناير/2021 - 09:41 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، فتح باب الحجز الرسمي للمرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، موضحا أنه سيتم تدشين مشروع «زود دخلك» من خلال المبادرة بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

وأوضح نورالدين أن الوزارة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة والاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالى www.emys.gov.egbike الذي أتاحته الصفحه الرسمية لوزارة الشباب والرياضة والبوابة الإلكترونية، مناشدا المواطنين بالتسجيل لاقتناء الدراجات الهوائية.

وأضاف عزت محروس أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عدة مراحل تاتي مبادراتك «دراجتك.. صحتك»، موضحا أن الشباب والرياضة ستعلن عن أكواد الدفع لمبادرة دراجتك صحتك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

والتقديم على هذا الرابط https:www.emys.gov.egbike

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