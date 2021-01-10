السيناتور الأمريكي شومر: تهديد الجماعات المتطرفة العنيفة لا يزال مرتفعا

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر، اليوم الأحد، إن التهديد الذي تمثله الجماعات المتطرفة العنيفة لا يزال مرتفعا، بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم الأربعاء مما أوقع قتلى.وأضاف شومر في بيان أنه تحدث أمس السبت مع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي لحثه على "تعقب المهاجمين دون هوادة".ومضى يقول "تهديد الجماعات المتطرفة العنيفة لا يزال مرتفعا والأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في عمليتنا الديمقراطية مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس في مبنى الكونجرس وأدائهما القسم".