مبادرات رسمية وشعبية لتوفير «الأكسجين» لمرضى كورونا

أثار فيديو مستشفى الحسينية جدلا كبيرا على السوشيال ميديا؛ ما أدى إلى تحرك حكومي على نطاق كبير للوقوف على أسباب تلك الواقعة؛ على الجانب الأخر اهتمت الحكومة اهتماما كبيرا بتوفير الأكسجين السائل لجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، خاصة في ظل وجود ندرة الأسطوانات، وفي ظل الإقبال من بعض المواطنين على شراءها وتخزينها لـ«وقت الحاجة» أو لاستخدامها في العزل المنزلي.توجيهات رئاسية بزيادة الأحتياطي اليومي من الأوكسجينلذا تحركت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الصحة لوضع ضوابط لضمان تواجد مخزون كافي من الأكسجين السائل بالمستشفيات، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الاحتياطات اليومية من الأكسجين، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق منذ أيام مع وزير الداخلية لتأمين وصول سيارات الأكسجين في ظل سوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية نظرًا للشبورة وغلق بعض الطرق.من جانبها، راجعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفيات، وتم تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.وأشارت الوزارة أن منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد تشمل ثلاثة طرق وهي التعاقدات التي تبرمها مديريات الصحة مع شركات الأكسجين السائل بكل محافظة وفقًا للاحتياج الروتيني، والتعاقد المركزي مع كبرى شركات الغازات حيث يتم توريد 400 ألف لتر يوميًا مركزيًا تحت تصرف الوزارة يتم استخدامهم في الإمداد الطارئ للمديريات في حالة الزيادة المفاجئة للاستهلاك عن المعدل الطبيعي، فضلًا عن إمداد روتيني مركزي للمحافظات الكبرى التي لديها ارتفاع في معدل الاستهلاك وهي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، القليوبية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، الغربية).وفي السياق، قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إنه لا توجد أزمة نقص الأكسجين السائل في مصر ولكن يوجد طلب غير مبرر عليها من المواطنين اللذين يلجأون لشرائها وتخزينها عند الحاجة مما تسبب في الأزمة ونقص في أعداد الأسطوانات بالسوق، مشيرا أن الدولة المصرية بها 30 شركة لإنتاج الأكسجين.وأكد أن ما حدث بمستشفيات العزل هو خطأ فني في شبكة الغازات ولا علاقة له بكمية الأوكسجين الموجودة بالمستشفى؛ وأضاف أن إقبال المواطنين غير المبرر على شراء وتخزين أسطوانات الأوكسجين أدى لإرتفاع أسعارها من 2200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه دون الحاجة اليها.وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن مصر يوجد بها حوالي 2250 مستشفى ولا يمكن أن يحدث نقص أو خلل في الأكسجين السائل في أي منها إلا لسببين الأول إداري نتيجة أن مسؤول الخزانات لم يتابع حجم الرصيد المتواجد بها، أو خطأ فني في شبكة الغازات بالمستشفى.دور المجتمع المدنيمن جانبه، أكد محمد حشيش يعمل بإحدى مصانع الغازات "تعبئة الأكسجين" بمحافظة كفر الشيخ؛ أنه ليس هناك أزمة بالمستشفيات بسبب قدرة المصانع على سد احتياجاتها خلال أزمة كورونا.وأكد «حشيش» أن هناك مبادرات فردية يقوم بها متطوعون لإمداد مصابي كورونا بالعزل المنزلي.ويضيف محمد أن حجم توفير الأسطوانات لمصلىابي العزل يتراوح مابين ٣٠:٤٠ اسطوانة يوميًا وهو ما قد يزيد بعد مشاركة العديد من الجمعيات الأهلية والمتطوعين الآخرين.