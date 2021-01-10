«الطرق الصوفية» ناعية شيخة القراء: أفنت حياتها في خدمة كتاب الله

نعت اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، شيخة القراء تناظر محمد النجولي التي توفت اليوم الأحد، بعد أن نشرت كتاب الله عزوجل بين الكبار والصغار، حيث كانت من كبار محفظي القرآن الكريم في مصر.َوقال الدكتور فؤاد عبدالعظيم عضو اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، إن اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، وكامل أعضائها يعزون قارئ القرآن الكريم في وفاة شيخة القراء تناظر محمد مصطفى النجولي.وتابع "عبدالعظيم" أن هذه السيدة أفنت حياتها في خدمة كتاب الله عزوجل، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالي، أن يسكنها فسيح جناته فهي الزاهدة العابدة الصوامة القوامة.