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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلف «شكرا» لـ عمرو دياب بعد غناء رامي صبري لها: «أي حد من الفانز ممكن يغنيها»

الأحد 10/يناير/2021 - 09:34 م
عمرو دياب
عمرو دياب
حسن أمين
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مازالت أزمة أغنية "شكرا" للهضبة عمرو دياب مستمرة بين المطرب رامي صبري وصناع الأغنية الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأغنية "شكرا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بصوت المطرب رامي صبري والذي أعلن منذ أيام أن الأغنية كانت خاصة به وتفاجئ بطرح الهضبة عمرو دياب للأغنية متهما صناعها ببيعها له دون علمه.

وعلق مؤلف الأغنية الشاعر الغنائي تامر حسين على تداول الأغنية بصوت رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الأغنية طالما نزلت رسمي يا شباب عادى جدا، أي حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover لأى أغنية بيحبها، ده شيء يسعدنا مفيش أي مُشكلة تمامًا بالعكس نجاح للأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستني فيديوهات الأصوات الحلوة".
مؤلف «شكرا» لـ عمرو دياب بعد غناء رامي صبري لها: «أي حد من الفانز ممكن يغنيها»
مؤلف «شكرا» لـ عمرو دياب بعد غناء رامي صبري لها: «أي حد من الفانز ممكن يغنيها»

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