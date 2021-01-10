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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية

الأحد 10/يناير/2021 - 10:28 م
متابعة حالات العزل
متابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ووفقا لتعليمات وزارة الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وصرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بأنه تزامنا مع الحدث تم متابعة أولى حالات العزل المنزلي ميدانيا بشبين الكوم بحضوره والدكتورة أمل عبدالوارث، منسق عام مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي، والدكتورة جيهان الشاذلي، مديرة الإدارة الصحية بشبين الكوم، والفريق الطبي بإدارة شبين الكوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وأضاف أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية
انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي بالمنوفية

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