شباب ورياضة الإسكندرية تعقد أول اجتماع لـ«برلمان الشباب» بالمحافظة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، ممثلة فى إدارة إعداد القادة، اليوم الأحد، أول اجتماع لبرلمان شباب إسكندرية للتعريف بماهية البرلمان ووضع تصورات من الشباب لتقديمها وطرح أفكار وأسلوب عمل متعاون بين أعضاء البرلمان.ويهدف نموذج البرلمان بالتوعية بأهمية مجلس النواب وبدوره وبأهم الأمور المتعلقة به والتى كثر الحديث حولها في الآونة الأخيرة، كما يهدف أيضا لإعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن تصوراتهم فيما يتعلق بالقوانين وكيفية صياغتها، وإعداد كوادر شبابية تصلح للتمثيل البرلماني المشرف، ودراسة الأوضاع السلبية في المجتمع وإيجاد حلول لها، ومحاولة مناقشتها فعليا في مجلس النواب، فضلًا عن تدريب الشباب على كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، ودراسة التجارب البرلمانية الناجحة على مستوى العالم ومحاولة الاستفادة منها.يأتي البرلمان فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحت شعار «كن قياديا.. كن مؤثرا»، وهي الرؤية الجديدة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لأعضاء البرلمان، والتي تعتمد على تطوير نموذج برلمان الشباب هذا العام بمراكز الشباب ليصبح نموذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيًا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.