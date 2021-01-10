المخرج كريم العدل يعلن تعافيه من كورونا

أعلن المخرج كريم العدل عن شفائه من فيروس كورونا «كوفيد-19» بعد إصابته هو وأسرته بالفيروس خلال الأيام الماضية.وكتب كريم العدل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله Negative خلاص".وكان المخرج كريم العدل قد أعلن منذ أيام عن إصابته بفيروس كورونا، وطالب ممن تعاملوا معه والمخالطين له مؤخرًا بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، حيث كتب من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أنا وزوجتي ميرا دياب، حصلنا على اختبار إيجابي لـ «كوفيد-19».. يرجى إجراء اختبار لمن تعامل معي أو مع زوجتي خلال الفترة الماضية".