رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 09:43 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبد الرحمن
طباعة
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ضوابط صرف الحوافز خلال فترة حظر كورونا في المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال نائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، إنه تقرر أن يكون صرف حوافز معلمي وموجهي صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه شهريا عن الفترة من ١ نوفمبر ٢٠٢٠ حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار «حجازي» إلى أن الضوابط هي أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل، وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا للتدريس أو التوجيه في الصفوف المشار إليها، ويشترط الحضور ٢٠ يوم عمل توقيع شهري فيما عدا شهر فبراير ١٨ يوم توقيع فقط، ويصرف الحافز بنسبة الحضور الفعلية منسوبا إلى عدد أيام الحضور شهريا، بحالة حالة الغياب بما يجاوز ٥ أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم أو الموجه من صرف الحافز، كما يخفض الحافز بنسبة ٢٥٪؜ للمعلم أو الموجه في خالة عدم تنفيذ التكليفات التي أصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية.

وأوضح أن أيام إجازات والأعياد الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية، كما تعتبر الإجازات الاستثنائية الممنوحة في ظل جائحة كورونا (إجراءات تخفيض العمالة) أيام عمل فعلية في حال صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، ويصرف الحافز للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع، كما يصرف للحاصلات على إجازات مرضية بأجر كامل.

وأضاف: «يصرف الحافز للمصابين بفيروس كورونا والمخالطين لمريض كورونا والحالات المشتبه فيها، وذلك كله بعد تقديم شهادة من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له، كما يجوز الجمع لمستحقي حافز رياض الأطفال وحافز الصف الأول الابتدائي وحافز الصف الثاني الابتدائي، وحافز المدارس الرسمية للغات وحافز الدمج شريطة توافر مناط الاستحقاق».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن صرف حافز الجهود غير اعادية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات وحافز التربية الخاصة سيكون ٥٥٪؜، وحافز الدمج ٢٥٪؜ اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٠ حتى انتهاء إجراءات كورونا الاحترازية؜.
«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا
«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا
«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا
«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة