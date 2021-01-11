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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل تجهيزات برنامج رامز جلال 2021

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:48 ص
برنامج رامز جلال
برنامج رامز جلال
محمد مجدي
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تحضيرات برنامج رامز جلال 2021 تُجرى حاليا، فالفنان رامز جلال من المنتظر أن يقوم بتصويره هذه الفتره في إحدى البلدان الخارجية، استعدادا لعرضه كعادته منذ أعوام عديدة في أيام شهر رمضان المبارك 2021، في البرنامج المعتمد على المقالب في المقام الأول.

ويحاول رامز خلال العام الحالي أن يظهر بشكل مغاير عن كل عام، فبعدما استطاع أن يتخفى عن جمهوره والفنانين المشتركين معه بفضل أسلوبه المختلف والمتنوع باعتماده على أحدث التقنيات العالمية وبمساعدة عشرات المخرجين الأجانب المحترفين في برامج المقالب في العالم.

برنامج رامز جلال 2021

ويعتمد رامز هذا الموسم على شكل جديد ومبتكر في برنامجه الذي سيتم تصويره في ظروف خاصة بسبب فيروس كورونا وقفل السفريات حول العالم في بعض الدول، وبسبب الظروف الاحترازية التي تفرضها الدول هذه الأيام، إلا أنه قابل نفس الأمور العام الماضي ونجح البرنامح كثيرا.

وحول ضيوفه هذا العام لم يقرر ويتحدد بشكل رسمي ضيوف البرنامج إلا أنه أواخر شهر يناير الجاري سيتم تحديد أسماءهم بشكل كامل ومفصل، خاصة وأن هناك هدد عدد كبير من الضيوف يقومون برفض الاشتراك في البرنامج بسبب أسلوب رامز.

وكانت فكرة البرنامج العام الماضي تقوم على استضافه ضيوف رامز جلال على كرسي الاعترافـ حيث يعتمد على الفنانة والمذيعة أروى التي ستدعو الضيوف لإجراء برنامج حواري معها داخل استوديو مجهز بعدد من المقالب.

ويستمر اللقاء وخلاله يبدأ رامز في صناعة المقالب بشكل متوالي حتى نهاية الحلقة والضيف يغادر الاستوديو ليفاجأه بمقلب جديد! ويستخدم مجموعة من المقالب المتواجدة في "الملاهي ويصل الأمر لذروته مع استخدامه لحيوانات مخيفة.

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