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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الإثيوبي يعلن قتل 15 وأسر 8 من قوات إقليم تيجراي

الأحد 10/يناير/2021 - 10:06 م
الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي
وكالات
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ذكر التلفزيون الحكومي أن الجيش الإثيوبي أعلن اليوم الأحد، أنه قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيجراي وأسر ثمانية.

وقال التلفزيون نقلا عن بريجادير جنرال من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، إن من بين الأسرى رئيس الإقليم السابق أباي ويلدو، وهو أيضا رئيس سابق للحزب الحاكم في الإقليم، وأضاف أن من بين القتلى النائب السابق لقائد الشرطة في تيجراي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد أعلنت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم الإقليم، في 28 نوفمبر بعد نحو شهر من القتال.

وتعهد قادة الجبهة الهاربون بمواصلة القتال من الجبال، لكن رويترز لم تتمكن من الاتصال بهم منذ أسابيع.

يأتي أحدث إعلان إثيوبي عن قتل وأسر أفراد من الجبهة المتمردة بعدما قال الجيش يوم الجمعة إنه أسر سيبهات نيجا أحد الأعضاء المؤسسين للجبهة.

وذكر التلفزيون الحكومي أنه نقل أمس السبت إلى العاصمة أديس أبابا.

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