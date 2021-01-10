اتفاق بين «المتحدة» و«الوطنية للإعلام» على تطوير محتوى قنوات «أون تايم سبورتس»

بعد انطلاق قناة "أون تايم سبورتس ٣" الجديدة ضمن شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، والتي تعتبر الأقوى في الشبكات الرياضية المفتوحة، بدأت إدارة قنوات "أون تايم سبورتس" في تطوير المحتوي للقنوات في ضوء إطلاق القناة الجديدة، والتي ستسهم في نقل بطولة العالم لكرة اليد، والتي ستبدأ خلال أيام وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التي تغطي الرياضات المختلفة.والمعروف أن قنوات "أون تايم سبورتس" تمثل جزءًا من اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والتي بمقتضاها تقدم قنوات "أون تايم سبورتس" محتوى رياضيًا مميزًا وبإمكانيات تقنية هي الأفضل سواء في نقل المباريات الرياضية المختلفة أو الحصول على حقوق رياضية هامة ولا سيما ما يخص منتخباتنا القومية والفرق الرياضية المختلفة التي تمثل مصر في المحافل الدولية.