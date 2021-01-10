البكري: قطاع الأعمال يسعى لتطوير النقل البري بتكنولوجيا حديثة

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن دمج الـ3 شركات العاملة في نقل الركاب وهي شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد في إدارة واحدة بتكنولوجيا عالية التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال سيساهم في تطوير خدمات النقل البري المقدمة للمواطنين.وأضاف «البكري» في تصريحات لـ«الدستور» أن وزارة قطاع الأعمال أعلنت تدشين أول أبليكيشن للشركات بحيث يمكن لأي مواطن الدخول عليه، وحجز التذاكر من أي مكان في العالم، على غرار كبرى شركات نقل الركاب العالمية التي يتم حجزها عبر الإنترنت.