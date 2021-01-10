القصة الكاملة لمشروع العبور الجديدة لسكان العشوائيات

عكف الرئيس عبدالفتاح على خلق بيئة ومتنفس صحي مناسب للشعب المصري من خلال توفير سكن ملائم، يضع حدًّا للعشوائيات التي انتشرت خلال السنوات الماضية، بتخطيط متميز انتقلت فيه مئات الأسر إلى مساكنهم الجديدة والتي كانت حُلمًا بعيد المنال.لم تتمحور خطة الدولة حول إزالة المناطق غير الآمنة والعشوائية فقط وإقامة مناطق سكنية حضارية فى المكان نفسه، مثلما حدث في منطقة تل العقارب بالسيدة زينب التي تحولت إلى روضة السيدة، بل تم بناء مساكن جديدة في المدن الجديدة لتستقبل سكان العشوائيات بعد تخصيص أراض لأول مرة لصالح صندوق تطوير العشوائيات، وكان آخرها المساكن التي تعكف الحكومة على تدشينها في العبور الجديدة.«الدستور» رصدت في السطور التالية القصة الكاملة لعمارات العبور الجديدة التي يتم بنائها لسكان العشوائيات.في أكتوبر الماضي، ورغم أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصاديات العالم، استمرت مصر في تتفيذ خطتها في إنقاذ سكان العشوائيات من القمامة التي يعيشون وسطها، لنقلهم سريعًا في أحدث مشروع تنفذه وزارة الإسكان بعد تخصيص أراضي لأول مرة لصالح صندوق تطوير العشوائيات.فخصصت منذ عدة أشهر هيئة المجتمعات العمرانية، لأول مرة قطع أراض بعدد من المدن الجديدة لبناء مساكن جديدة بها لسكان العشوائيات في 4 مدن جديدة، فيتم حاليًا تنفيذ مشروع زهور مايو بمدينة 15 مايو، كإسكان بديل لأهالى منطقة الزرايب بحلوان ومشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، لصالح أهالى منطقة سن العجوز بالجيزة، بجانب مشروع بأرض الإنتاج الحربي بمدينة السلام، ومشروع مدينة العبور الجديدة.ويتم بناء المشروع الأحدث في العبور لاستيعاب سكان المناطق غير الآمنة على مساحة 200 فدان، بحي السلام، شرق طريق بلبيس (بجوار مشروع المحروسة 1 و2)، بمدينة العبور، من خلال 96 عمارة (3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلًا).وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 87% من الأعمال في بعض العمارات بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وعدد من المشروعات الخدمية منها (حضانة – مركز طبى – مدرسة تعليم أساسى 66 فصلًا – مدرسة تعليم ثانوى 33 فصلًا – 2 مخبز)، خلال شهرين فقط.وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التى ضخها صندوق تطوير العشوائيات نحو 28 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الآمنة نحو 38 مليار جنيه، وتصل إلى 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة.وأولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المناطق السكنية الجديدة في مدينتي العبور والعبور الجديدة لتكون متوفرة للسكن في نهاية العام الجاري وانتقال سكان العشوائيات إليها.وبجانب المشروع الذي تقيمه الحكومة في مدينة العبور تشهد مدينة العبور الجديدة تنفيذ 859 عمارة اسكان اجتماعى، بواقع 195 ألفا و348 وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات تم تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة العام المالى 20 21 لاستكمال تنفيذ باقى مشروعات المناطق غير الآمنة، بخلاف بدء تنفيذ المشروعات للمناطق غير المخططة فى بعض المحافظات، في 79 منطقة بتكلفة تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه.