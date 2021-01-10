رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

القصة الكاملة لمشروع العبور الجديدة لسكان العشوائيات

الأحد 10/يناير/2021 - 08:44 م
سكان العشوائيات
سكان العشوائيات
سالي رطب
طباعة
عكف الرئيس عبدالفتاح على خلق بيئة ومتنفس صحي مناسب للشعب المصري من خلال توفير سكن ملائم، يضع حدًّا للعشوائيات التي انتشرت خلال السنوات الماضية، بتخطيط متميز انتقلت فيه مئات الأسر إلى مساكنهم الجديدة والتي كانت حُلمًا بعيد المنال.

لم تتمحور خطة الدولة حول إزالة المناطق غير الآمنة والعشوائية فقط وإقامة مناطق سكنية حضارية فى المكان نفسه، مثلما حدث في منطقة تل العقارب بالسيدة زينب التي تحولت إلى روضة السيدة، بل تم بناء مساكن جديدة في المدن الجديدة لتستقبل سكان العشوائيات بعد تخصيص أراض لأول مرة لصالح صندوق تطوير العشوائيات، وكان آخرها المساكن التي تعكف الحكومة على تدشينها في العبور الجديدة.

«الدستور» رصدت في السطور التالية القصة الكاملة لعمارات العبور الجديدة التي يتم بنائها لسكان العشوائيات.

في أكتوبر الماضي، ورغم أزمة كورونا التي أثرت سلبًا على اقتصاديات العالم، استمرت مصر في تتفيذ خطتها في إنقاذ سكان العشوائيات من القمامة التي يعيشون وسطها، لنقلهم سريعًا في أحدث مشروع تنفذه وزارة الإسكان بعد تخصيص أراضي لأول مرة لصالح صندوق تطوير العشوائيات.

فخصصت منذ عدة أشهر هيئة المجتمعات العمرانية، لأول مرة قطع أراض بعدد من المدن الجديدة لبناء مساكن جديدة بها لسكان العشوائيات في 4 مدن جديدة، فيتم حاليًا تنفيذ مشروع زهور مايو بمدينة 15 مايو، كإسكان بديل لأهالى منطقة الزرايب بحلوان ومشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، لصالح أهالى منطقة سن العجوز بالجيزة، بجانب مشروع بأرض الإنتاج الحربي بمدينة السلام، ومشروع مدينة العبور الجديدة.

ويتم بناء المشروع الأحدث في العبور لاستيعاب سكان المناطق غير الآمنة على مساحة 200 فدان، بحي السلام، شرق طريق بلبيس (بجوار مشروع المحروسة 1 و2)، بمدينة العبور، من خلال 96 عمارة (3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلًا).

وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 87% من الأعمال في بعض العمارات بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وعدد من المشروعات الخدمية منها (حضانة – مركز طبى – مدرسة تعليم أساسى 66 فصلًا – مدرسة تعليم ثانوى 33 فصلًا – 2 مخبز)، خلال شهرين فقط.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التى ضخها صندوق تطوير العشوائيات نحو 28 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الآمنة نحو 38 مليار جنيه، وتصل إلى 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة.

وأولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المناطق السكنية الجديدة في مدينتي العبور والعبور الجديدة لتكون متوفرة للسكن في نهاية العام الجاري وانتقال سكان العشوائيات إليها.

وبجانب المشروع الذي تقيمه الحكومة في مدينة العبور تشهد مدينة العبور الجديدة تنفيذ 859 عمارة اسكان اجتماعى، بواقع 195 ألفا و348 وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات تم تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة العام المالى 20 21 لاستكمال تنفيذ باقى مشروعات المناطق غير الآمنة، بخلاف بدء تنفيذ المشروعات للمناطق غير المخططة فى بعض المحافظات، في 79 منطقة بتكلفة تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة

عرض إماراتي جديد لـ حسين الشحات

«الصحة» تحذر الحوامل من مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

سر خوف عبد الوهاب من الحسد: «كان بيمسك الخشب دايمًا»

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ليلى طاهر ويوسف شعبان حب انتهى بالطلاق 3 مرات

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

«البحث عن عازار».. جديد الكتب خان لـ نزار آغري

الانتحار المؤقت