«المستثمرين»: إشادة مؤسسات دولية بالاقتصاد دليل على نجاح الحكومة في تخطى الأزمات

أكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الوضع الاقتصادي في مصر حتى الآن آمن للغاية، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة عام 2016.وأضاف «هلال» أن هناك إشادات من مؤسسات دولية بقدرة الاقتصاد المصري بتخطي الموجة الأولى بنجاح دون خسائر، وذلك يرجع إلى قدرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في استمرارية تشغيل المصانع والحفاظ على القدرة الإنتاجية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والقرارات الصارمة لمن يتخلى عن تطبيقها.وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن اتحاد المستثمرين له دور هام خلال الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا، فتم عقد العديد من اللقاءات مع عدد كبير من الوزراء مثل المالية، والبترول، وقطاع الأعمال العام، وهناك ترتيب لقاء مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة للتعرف على التحديات التي تواجه الصناع والعمل على حلها.