سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 11-1-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

سكندرية سجل للشراء 51.82 جنيه وللبيع 48.72، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 47.33، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 47.62، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 47.92.



سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11-1-2021 في البنوك المصرية

وفي المقابل، شهد سعر الدينار استقرارً أمام الجنيه في بنك وفا التجاري ليسجل للشراؤ 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34.



وعلى المستوى العالمي، شهدت بورصة الكويت، صعود 9 قطاعات خلال ختام تداولات الأحد، على رأسها قطاع النفط والغاز بـ 4.71%، يليه قطاع العقار بـ 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بـ 1.16%، ثم قطاع الخدمات المايلة بـ1.08%.



ثم قطاع الموارد الأساسية بـ 0.75%، ثم قطاع التأمين بـ 0.74%، ثم قطاع الصناعة بـ 0.51%، ثم قطاع البنوك بـ 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 0.19%، وتراجع قطاع السلع الاستهلاكية بـ 0.87%، ثم قطاع المنافع 0.37%.



كما سجل مؤشر السوق العام ارتفاعاُ بـ 0.65% رابحًا 35.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بـ 0.61% رابحًا 36.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6067.75 نقطة، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 0.74% رابحًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4601.04 نقطة.

قد يهمك أيضا: تفاصيل سعر الدينار الكويتى اليوم



وفي المقابل، شهد سعر الدينار استقرارً أمام الجنيه في بنك وفا التجاري ليسجل للشراؤ 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.01، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34.وعلى المستوى العالمي، شهدت بورصة الكويت، صعود 9 قطاعات خلال ختام تداولات الأحد، على رأسها قطاع النفط والغاز بـ 4.71%، يليه قطاع العقار بـ 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بـ 1.16%، ثم قطاع الخدمات المايلة بـ1.08%.ثم قطاع الموارد الأساسية بـ 0.75%، ثم قطاع التأمين بـ 0.74%، ثم قطاع الصناعة بـ 0.51%، ثم قطاع البنوك بـ 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 0.19%، وتراجع قطاع السلع الاستهلاكية بـ 0.87%، ثم قطاع المنافع 0.37%.كما سجل مؤشر السوق العام ارتفاعاُ بـ 0.65% رابحًا 35.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بـ 0.61% رابحًا 36.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6067.75 نقطة، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 0.74% رابحًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4601.04 نقطة.

يرصد موقع "الدستور"الإثنين 11-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية، حيث تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.49 جنيه وللبيع 51.84، مقابل تسجيله في بنك مصر للشراء 51.83 جنيه وللبيع 48.78.ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.يرجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.74، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.20 جنيه وللبيع 47.65، كما سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 48.67، المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع51.43، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.56، أما في بنك عودة فسجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 48.55.كما بلغ سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 51.74، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك الإ