محمود خليل يكتب: المتدينون الشعبيون.. فى فخ «السحب.. والتسحُّب»

خطاب التدجين «خطاب حركى» أكثر منه خطابًا تنظيريًا يقدم رؤى أو أطروحات تعيد صياغة المفاهيم التى يرتكز عليها العقل الدينى المصرى أو تستحدث جديدًا فيها.. فالتحكم فى «حركة الفرد» من جانب جماعة الإخوان يتفوق فى أهميته على التحكم فى أفكاره أو أسلوب تفكيره، لأن العضو مطالب بتغييب عقله فى أغلب الأحوال، امتثالًا لمبدأ «السمع والطاعة».

ضرب حسن البنا فضيلة التأمل وطرح الأسئلة داخل العقل الدينى المصرى، وأغرقه فى مجموعة من الشعارات والإجابات العامة عن الأسئلة الكبرى التى أرّقته لعدة قرون.. فـ«الإسلام هو الحل» إجابة جاهزة عن سؤال: ما الحل؟.. وكيف يمكن الوصول إلى هذا الحل؟ بتكوين الفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم الدولة.. وهل نحن غير مسلمين؟، أنتم مسلمون بالاسم لكنكم لا تفهمون الإسلام.. فهم الإخوان للدين هو الفهم الوحيد الصحيح للدين!. أنتم يا «إخوان» ترومون السلطة وتعدون العدة للانقضاض عليها.. نريدها من أجل الدين.. وأنتم أيضًا يا «إخوان» تريدون الدنيا، من أجل الدين.

والمتدينون الشعبيون فى مصر كما تعلم يعتمدون على الثقافة السمعية «الشفاهية» فى تكوين المعرفة الدينية، وأقلهم يهتم بالقراءة الواعية لتفاصيل التاريخ الإسلامى ليدركوا أن الاستبداد كان أصلًا من أصول حكم بنى أمية وبنى العباس وبنى عثمان، كما كان أصلًا من أصول الحكم داخل العديد من التجارب خارج عالم المسلمين، وأن المسلمين انقسموا إلى عشرات الفرق والجماعات التى ادّعى كل منها امتلاك الفهم الحقيقى للإسلام.

وقع العقل الدينى الشعبى فى شباك عموميات وشعارات حسن البنا، وانتهى به الأمر إلى تعطيل قدرته على النقد وفحص الواقعى والطوباوى والدينى والدنيوى والعقلانى والخرافى فى مجموعة العموميات والشعارات التى تلقاها من مؤسس الجماعة، ليسلم نفسه تسليمًا كاملًا لمبدأ السمع والطاعة!.

تحددت مهام العقل الشعبى داخل جماعة الإخوان فى الحفظ، حفظ الشعارات والأناشيد والتعليمات والتكليفات والإجابات الجاهزة المعلبة عن الأسئلة.. انصرف اهتمام «البنا» إلى تقوية الجسوم من خلال أنشطة الجوالة التى يصفها محمود عبدالحليم صاحب كتاب «الإخوان.. أحداث صنعت التاريخ» بـ«شبه العسكرية».. كانت الحركة هى الأساس لدى حسن البنا، أما الجدل القائم على التفكير فآفة لا بد أن يحاربها المريد فى نفسه.. أصبح المتدينون الشعبيون أمام ثنائية عجيبة تتشكل من «إحياء البدن» و«إماتة العقل»!.

وعلى عكس كسل التنويريين عن نشر أفكارهم المجددة للعقل الدينى بين المتدينين الشعبيين، كان «البنا» وجماعته أنشط فى التحرك بين الجماهير، بالاعتماد على فكرة «التسحُّب والسحب».. فقد بدأ «البنا» رحلة سحب المتدينين الشعبيين إلى الجماعة بالتسحُّب عبر الشعارات الدينية الكبرى التى تطن فى الأذن وتخلو من المعنى، فانخرط البسطاء هاتفين: «الإسلام ديننا» وكأنهم يعتنقونه لأول مرة وليس منذ عدة قرون.. و«الرسول زعيمنا» وكأن محمدًا، صلى الله عليه وسلم، كان زعيمًا دينيًا أو ملكًا من ملوك الدنيا وهو الذى قال الله فى حقه: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل».. و«القرآن دستورنا» وكأن الكتاب الكريم كتاب فى السياسة والرئاسة وليس رسالة سماوية نزلت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

إنها فكرة التسحُّب التى برزت أيضًا فى حلقات الذكر الجماعى وأذكار الصباح والمساء التى اندمج فيها قطاع من المتدينين الشعبيين، ظنًا منهم أنهم يستظلون بجماعة صوفية، والاحتفاليات الجماعية بالأعياد والمناسبات الدينية التى تتناغم مع فكرة «التدين الاحتفالى» التى أولع بها المصريون الشعبيون.

وبعد الرحلة التى يخوضها «المتدين الشعبى» من الهتاف فى المسيرات إلى الغناء فى الاحتفالات، فالتجول فى الرحلات يصل إلى منصة الخطر حين يرى الأسلحة المشرعة ليكون الأوان قد فات وتلاشى خط الرجعة.

خطر العنف والاضطراب قائم فى الجماعة منذ اللحظة الأولى لنشأتها، لكن «البنا» كان يؤخر ظهوره حتى يندمج العضو اندماجًا كاملًا فى الحركة وتصبح جلّ همّه ومبلغ علمه وموطن صداقته ونزهته ومحل عمله، بل وجوهر أسرته بعد السنّة التى استنها شيخ الجماعة بأن يتزوج الإخوانى من الإخوانية لينجبا فيما بعد إخوانًا صغارًا!.

تمكن «البنا» من خلق شبكة حياة كاملة سقط فيها بالأساس «المتدينون الشعبيون» المهمَلون «بفتح الميم الثانية».. فمن تهمه أسرته البيولوجية أصبح موضع اهتمام أسرته الإخوانية، ومن يعانى مشكلة فراغ يجد فى أنشطة الجماعة مساحة للانشغال، والعاطل قد يجد فرصة عمل، والطالب الفقير قد يجد دعمًا ماليًا، والراغب أو الراغبة فى الزواج قد يجد نصفه الآخر، ومن يعانى إحساسًا بالسحق تتدغدغ مشاعره بحلم السيادة، ومن يعانى الظلم يجد وهمًا بالعدل.

كذلك كانت ولم تزل تتلاحم خيوط الشبكة التى يجد «المواطنون الهُمَّل» أنفسهم فيها، وبعد إحكام السيطرة عليهم تأخذ الجماعة فى إعدادهم للمهمة الأساسية التى تتمثل فى حمل السلاح من أجل تحقيق أحلام كبار الجماعة فى الوصول إلى السلطة.

ومن عجب أن «البنا» نجح فى ذلك خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات حين استقر المشهد السياسى المصرى على أن الديمقراطية والدستور هى آلية الحكم، وقد يزول العجب إذا تذكرنا أن الليبراليين المصريين- ومن بينهم الإسلاميون التنويريون- يفضلون العيش فى الأبراج العاجية، ولم يحدث أن اتخذوا خطوة مماثلة لما أقدم عليها «البنا» حين نزل إلى المواطنين البسطاء على الأرض، وأوقع فى شباكه من استطاع إليه سبيلًا.

وبمرور الوقت يمتلئ المتدين الشعبوى بإحساس امتلاك الحقيقة وأنه على الحق وغيره على باطل.. ولا يخفى عليك ما تشتمل عليه ثنائية «الحق الباطل» من استدعاء فكرة تقسيم المصريين إلى فريقين، فريق الحق «الإخوانى بالطبع»!، وفريق الباطل من «غير الإخوان».. وظنى أن الوصف الذى قدمه «عبدالحليم» فى كتابه «الإخوان: أحداث صنعت التاريخ»، لموقف المصريين من المسيرات التى كانت تنظمها الجماعة وتنازعهم بين إحساس بالزهو بالقوة التى تحمى الحق وإحساس بالخوف من العنف القادم- لا يخلو من دقة، فالبسطاء من المصريين بطبيعتهم يحبون الفرجة والمشاهدة، وقد فهموا من العروض شبه العسكرية لجوالة الإخوان أن ثمة قوة جديدة صاعدة تريد أن تسيطر على الحكم بالسلاح، وبالتالى فقد أدوا بتركيبتهم النفسية التى ورثوها عن أجدادهم من عصر موسى عليه السلام، «مع الفارق فى التشبيه بالطبع»، حين تزاحموا يوم الزينة لمشاهدة الصراع بين موسى وسحرة فرعون، ورأوا معجزات النبى، واستمتعوا بالمشهد، ثم عادوا إلى بيوتهم، ولا يذكر التاريخ أن أحدًا منهم قد آمن برب موسى وهارون!.

