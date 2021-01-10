برلماني: مصر قادرة على تنظيم مونديال كأس العالم لكرة اليد

أعرب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، عن ثقته في قدرة مصر على تنظيم النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتى تستضيفها البلاد في الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.وقال الغنيمي، في بيان الأحد، إنه واثق من قدرة الأجهزة الرسمية والرياضية المصرية في تنظيم البطولة حتى تخرج بالشكل المشرف لمصر عالميًا، رغم الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد، ويمر به العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا.أضاف عضو مجلس النواب أن هذا الظرف سيفرض على المسئولين جميعهم، بذل كل الجهود للتنظيم الجيد والتطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية وفي المحصلة يصب هذا الجهد جميعا في صالح الوطن.وشدد نائب الإسكندرية على أن مصر تتعايش مع فيروس كورونا والحياة لم تتوقف فيها كما أن الإصابات المؤكدة بالفيروس لا تزال تحت رقم 1000 إصابة في اليوم الواحد، لكنها في الوقت نفسه، وبعد فرض غرامات لعدم ارتداء الكمامة وغيرها تؤكد الحسم التام مع من يخالف الإجراءات الاحترازية.