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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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كيف يمكن للمرأة الحامل الوقاية من كورونا؟

الأحد 10/يناير/2021 - 09:03 م
المرأة الحامل
المرأة الحامل
شيماء دهب
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قررت هيئة التأمين الصحي منح إجازة للمرأة التى مضى على حملها 28 أسبوعًا (7 أشهر)، حتى تاريخ الولادة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ففي هذه السطور نرصد كيف يمكن الوقاية من الفيروس بالنسبة للمرأة الحامل وفقًا لموقع "health".

التخطيط
لا بد من تخطيط المرأة عند وصولها للفترة 7 أشهر، فيما يخص كيفية الولادة ومكان الولادة، وعليها أن تختار المستشفى ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

الرعاية الذاتية
من خلال اقتناء بعض الأدوات البسيطة الخاصة بالرعاية الذاتية أبرزها جهاز لقياس الضغط والسكر، ومعدل ضربات القلب داخل المنزل.

الاعتماد على الطبيب المتخصص
ألا يتم استقبال النصائح من الأطباء أو الأشخاص في غير التخصص الخاص بالسيدة الحامل أي النساء والتوليد والأجنة، وعليها أن تكون واعية في الاعتماد على سؤال الطبيب المتخصص بشكل دائم والمتابعة معه.

الطعام الصحي
الغذاء أمر ضرورى للمرأة الحامل لذا لا بد من الغذاء الصحي المتكامل المليء بالعناصر الغذائية المفيدة لهذة المرحلة والمفيدة للجنين.

عدم الإرهاق
عليكِ البعد في هذه الفترة على وجه الخصوص عن الإرهاق والتعرض للعصبية بل لا بد من التواصل مع من تحبين من أشخاص إيجابيين في هذه الفترة.

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