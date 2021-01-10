كيف يمكن للمرأة الحامل الوقاية من كورونا؟

التخطيط

الرعاية الذاتية

الاعتماد على الطبيب المتخصص

الطعام الصحي

عدم الإرهاق

قررت هيئة التأمين الصحي منح إجازة للمرأة التى مضى على حملها 28 أسبوعًا (7 أشهر)، حتى تاريخ الولادة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.ففي هذه السطور نرصد كيف يمكن الوقاية من الفيروس بالنسبة للمرأة الحامل وفقًا لموقع "health".لا بد من تخطيط المرأة عند وصولها للفترة 7 أشهر، فيما يخص كيفية الولادة ومكان الولادة، وعليها أن تختار المستشفى ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.من خلال اقتناء بعض الأدوات البسيطة الخاصة بالرعاية الذاتية أبرزها جهاز لقياس الضغط والسكر، ومعدل ضربات القلب داخل المنزل.ألا يتم استقبال النصائح من الأطباء أو الأشخاص في غير التخصص الخاص بالسيدة الحامل أي النساء والتوليد والأجنة، وعليها أن تكون واعية في الاعتماد على سؤال الطبيب المتخصص بشكل دائم والمتابعة معه.الغذاء أمر ضرورى للمرأة الحامل لذا لا بد من الغذاء الصحي المتكامل المليء بالعناصر الغذائية المفيدة لهذة المرحلة والمفيدة للجنين.عليكِ البعد في هذه الفترة على وجه الخصوص عن الإرهاق والتعرض للعصبية بل لا بد من التواصل مع من تحبين من أشخاص إيجابيين في هذه الفترة.