«محلية أسوان» تخصص رقمًا لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أنه تم تخصيص رقما خاصا لاستقبال الشكاوى ومقترحات المواطنين، حيث يتم استقبال الشكاوى والمقترحات عبر موقع التواصل الاجتماعي ''واتس آب''، والرقم هو 01011806383.جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، للتسهيل على أهالي أسوان ولاستقبال شكاوي ومقترحات المواطنين للأحياء والقرى على مستوى مركز ومدينة أسوان.