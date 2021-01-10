انطلاق ووصول 45 رحلة داخلية وسياحية بمطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم، 9 آلاف راكب بمختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، تم نقلهم عبر 45 رحلة داخلية ودولية مباشرة وغير مباشرة «الشارتر» في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.ومن المقرر ان يشهد مطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام المقبلة زيادة ركابية وجوية ملحوظة، بعد تفعيل وزارتي السياحة والطيران لمبادرة «شتي في مصر» وتم إطلاقها خلال الفترة القلية الماضية، كما ستشارك مصر للطيران بتلك المبادرة عبر طرح أسعار تذاكر طيران تنافسية على متن رحلاتها المتوجهة إلى المدن السياحية المصرية.