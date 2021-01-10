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القبلة

من هي الشيخة تناظر النجولي التي نعاها شيخ الأزهر

الأحد 10/يناير/2021 - 09:59 م
تناظر النجولي
تناظر النجولي
أميرة العناني
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قارئة للقرآن الكريم بالقراءات العشر- الصغرى والكبرى- المعمرة الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي، التي علمت أجيالا عديدة من جميع الأعمار القرآن الكريم وعلم القراءات، والتي رحلت عن عمر ناهز الـ97 عاما، وسأل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هي الشيخة تناظر النجولي التي نعاها شيخ الأزهر.

نعي الشيخة تناظر النجولي

ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخة تناظر النجولي، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا.
وكتب «الطيب»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «فقدت الأمة الإسلامية نموذجًا مضيئًا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، سعت في طريق الخير تضرب أروع الأمثلة في نشر علوم القرآن».

وأضاف: «الشيخة تناظر النجولي، إحدى أكبر القراء والمحفظات سنًّا، فاللهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وتغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون"». https://web.facebook.com/GrandImam/posts/261466782204221?__cft__[0]=AZWoE8hEMO1tbA8ThwOOUi-e6Blfm_z7TWyACLZnFAfH_0dMk-2LJGnNRl-xnrEKmMNda3OiHkftCn10JrTO2cVZViUs2e93qQjOeibNvAcwKM7zPwP91uGKdm89Xl_ScSdxzUHnJNyWwTfQDLT6QdK3ImsFEwWqxh_9ZZ6GxQy8vw&__tn__=%2CO%2CP-R

وفاة الشيخة تناظر النجولي

ويعد رحيل ووفاة الشيخة تناظر النجولي خسارة كبيرة لدنيا الإسلام، بحسب تعبير نقابة القراء المصريين، وقالت النقابة في نعي صاحبة التلاوة بالقراءات العشر: "تعد صاحبة فضل كبير على الكثير -داخل مصر وخارجها- حيث كان يذهب إليها أناس من كل مكان ليتعلموا على يديها علم التجويد والقراءات".

من هي المحفظة تناظر النجولي؟

ولدت المحفظة تناظر النجولي عام 1924 بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية، وعاشت في نفس البيت، وكانت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة ففقدت بصرها في طفولتها.
لم يمنعها فقدان البصر من مواصلة حياتها بشكل طبيعي، حتى أصبحت أقدم محفظة للقرآن الكريم بدائرة مركز سمنود في محافظة الغربية، وتمتلك محبة كل من يعرفها بسبب لينها وكلامها الطيب، وحكمتها في المواقف.
وبدأت الشيخة الراحلة الحفظ مع الشيخ عبد اللطيف أبو صالح لكنه كان بدون تجويد، ثم ذهبت للشيخ محمد أبو حلاوة وتعلمت التجويد على يديه ومكثت عنده 15 سنة، وقرأت عليه القراءات السبع إلى سورة يونس، ثم ذهبت للشيخ سيد عبد الجواد وقرأت عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية، تزوجت من جارها وأنجبت منه 4 أولاد وبنتين.

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