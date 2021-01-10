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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)

الأحد 10/يناير/2021 - 09:45 م
رسائل الدكتوراة
رسائل الدكتوراة للوافدين بجامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، أول مناقشة رسائل الدكتوراه للطلاب الوافدين بالمعهد للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الإفريقية بتخصصات السياسة والاقتصاد.

وأكد الدكتور السيد عويس عمران عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، أن جامعة أسوان حريصة كل الحرص على تشجيع الباحثين على تطوير أفكارهم البحثية والعلمية الذى يمثل النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقي ودفع عجلة التنمية بمصر، موضحًا أنه على مدى الشهور القادمة سوف يقدم المعهد زهورا وثمارًا أخرى للمجتمع العربى والإفريقى، وهذا الإنتاج هو حصاد لجهد ودعم إدارة الجامعة واهتمام الدكتور أحمد غلاب محمد– رئيس الجامعة للباحثين فى مختلف المجالات وخاصة الدعم الفياض للمعهد وجميع منتسبيه من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأوضح أن إدارة الدراسات العليا بالمعهد قدمت الدعم الفنى والإدارى اللازم للتيسير على الطلاب والباحثين الملتحقين بالمعهد وتوفير كل البيانات والمعلومات إلكترونيًا، والتى أسهمت فى دعم تلك المناقشات، ومن جانب آخر فإن جامعة أسوان لا تدخر جهدًا فى مساعدة الباحثين ومنحهم الأولوية القصوى لتحقيق أعلى مستوى من التقدم العلمى والبحثى وأيضًا التكنولوجى وتقديم كل التسهيلات والاستعانة بخبرات الأساتذة المتخصصين فى كل مجال.
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)
مناقشة أولى رسائل الدكتوراه للوافدين بجامعة أسوان (صور)

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