ضبط أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بطنطا

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بالغربية تحت إشراف الدكتور خالد أصيل، من ضبط مخزن غير مرخص بإحدى الشقق بدائرة حي ثاني طنطا لقيامها ببيع أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص، وأدوية مهربة وغير مسجلة (٢٤٥٠٠ وحدة بقيمة تقديرية ٧٥٠٠٠٠ جنيه) وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة.