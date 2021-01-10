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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد نجاح «جمال الحريم».. الرجال أكثر إقبالًا على مشاهد الرعب

الأحد 10/يناير/2021 - 08:17 م
مسلسل جمال الحريم
مسلسل جمال الحريم
شيماء دهب
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تصدر مسلسل جمال الحريم التريند مؤخرًا كونه من المسلسلات المختلفة التى تعتمد على الإثارة والتشويق، من خلال تعرض الفنانة نور، لأزمات مع الجن والعفاريت ويوم بعد يوم يزيد تشويق المتفرج، ومن هنا نبحث عن السر في انجذاب الأشخاص لمسلسلات الرعب.

وأوضح العلماء وفقًا لموقع Brightside أن القائمين على هذه الأعمال يعتمدون عليها لكون المشاهد ينتظر مترقب تطور الأحداث، لما له من أمر مثير للتعجب والفضول ولمعرفة مصير شخصيات العمل وكشف حقيقة الخطر الذي يداهمهم.

كما أوضح العلماء أن المشاهد الخاصة بالعنف يصاحبها بعض الأعراض وهي زيادة في ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة التنفس، وما يعرف علميًا بـ "عملية نقل الإثارة"، وهذا هو السبب الرئيسي في إدمان البعض لمشاهدة هذه الأفلام.

وهناك فروق فسيولوجية بين الأفراد خلال استقبالهم لمشاهد الرعب، حيث أن بعض الأشخاص ينجذبون بسبب اندفاع الادرينالين في أجسادهم، وهناك من ينزعجون من التعرض لمثل هذه الأمور.

ولأن الرجال هم أكثر ميلًا للمخاطر والإقبال عليها والشجاعة هم أكثر إقبالًا على مشاهدة هذه النوعية من أفلام الرعب مقارنة بالنساء وفقًا للموقع.

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