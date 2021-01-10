رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: الإعلاميون ضمن أولى لوائح المتلقين لقاح مضاد لكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:17 م
وزيرة الإعلام اللبنانية
وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد
أ ش أ
طباعة
أعلن مسئولون لبنانيون أن اللوائح الأولى لمن سيتلقون اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستشمل الإعلاميين والصحفيين، باعتبار أنهم في الصفوف الأمامية لتغطية كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالوباء الأمر الذي يجع لهم من بين الأكثر عرضة لالتقاط العدوى.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد ووزير الصحة حمد حسن، وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شنقيطي، ورئيس لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن البزري، والذي عقد اليوم للبحث في مسألة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجرى في ختام الاجتماع الاتفاق على التعاون والتنسيق في ما يخص اللقاح، وأهمية إدراج الإعلاميين على أولى لوائح التلقيح ضد كورونا، حيث سيتم وضعه ضمن الخطة الإعلامية حول اللقاح التي سيتم إطلاقها قريبا، لا سيما وأن منظمة الصحة العالمية قد أدرجت الإعلاميين عالميا في لائحة أول الأشخاص الذين سيجري تلقيحهم في العالم.

وأكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أهمية التوعية حول اللقاح على أسس طبية وعلمية، مشيرة إلى أن الإعلاميين هم في الصفوف الأمامية في التوعية حول فيروس كورونا وتغطية كل الأخبار والمعلومات المتعلقة به، وهم معرضون بشكل كبير لالتقاط العدوى سواء من جراء النقل المباشر للأحداث التي تجري على الأرض أو من داخل المستشفيات والعيادات أو عبر إجرائهم الحوارات واللقاءات.

وأعلن لبنان أواخر شهر ديسمبر الماضي، حجز مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

«الخارجية»: اجتماع سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم

مدبولي: الرئيس وجه بخروج مونديال اليد بصورة حضارية تبهر العالم

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

مدبولي: الرئيس وجه بخروج مونديال اليد بصورة حضارية تبهر العالم

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة

منها «اعتقال شقيقه».. 5 مصادر جعلت محمود أمين العالم يطالع الكتب