الانتحار المؤقت
الأحد 10/يناير/2021 - 08:12 م
أليس جابرطباعة
استيقظت نحو الساعة الرابعة فجرًا، وإذ برأس رجل غريب يشاركنى الوسادة
انتفضت جالسة وأنا شبه عارية:
من هذا؟
لم يكن وسيمًا
كان غليظ الملامح
هدأت من روعى وتذكرت أننى كثيرًا ما أستيقظ وأنا لا أعرف من أنا، أو أين أنا، أو من هو النائم بجوارى؟
تذكرت..
هذا آخر صيد عدت به من الشارع، عاودت الاسترخاء وحاولت العودة إلى نومى،
لكن صور حياتى تعاقبت من الذاكرة، وكأن برميلًا من الأصوات والملامح والأشخاص صُب فوقى.
هاجمتنى ملامح أمى وهى تدفعنى بعنف أن أجلس خلف باب الشقة منتظرة أن تنهى لقاءها مع الغريب الذى ترافقه فى الغرفة الحمراء.
- إوعى يا بت تتحركى من مكانك
هاجيلك على طول.
أسمع من وقت لآخر ضحكات أو تأوهات
ونعود للبيت
البيت
ما معنى البيت؟
بالنسبة لى هو الشعور التام بفقدان الأمان
كان أبى يعيش
لكنه ليس بحى
أنا أيضًا كنت أعيش
وأمى تعيش
وإخوتى
لكننا مجموعة من الجثث تتحرك وتثور ثائرتها حين تصطدم ببعضها فى هذا الحيز المكتوب عليه بيت.
كنت أشعر بنفسى أخرج من عالمنا السفلى لعالم البشر حين أذهب إلى الكنيسة
هناك توزع الابتسامات الرقيقة والأيدى الحنونة المشجعة.
هكذا كنت أظن وأنا فى عمر الزهور.
توقف كل ذلك لمجرد أن تحدثت مع أحد الشباب،
وإذ بالهمسات تعلو
هى هاتطلع زى أمها ولا إيه؟
زاد الوعظ من حولى
والتوبيخ
وأنا أغالى فى إظهار الأدب لأنى حريصة على وجودى هناك
وكلما التزمت بالزيادة
أصبحت موضع اتهام
ولكن
بحكم التغيرات الجوهرية فى سن المراهقة
تورطت فى علاقة عاطفية أفلاطونية عابرة
وإذ بالسكاكين الحادة تخرج وتمزقنى
سيناريوهات مختلفة تنتهى بوصمى بالعار
جاءتنى يومًا إحداهن
وبكل رقة قالت:
حبيبتى
عندك مانع نعملك كشف عذرية؟
ثارت ثورتى
أنا بريئة
لماذا تظنون؟
لماذا تتهمون؟
وبلا وعى وجدت نفسى تلك الفتاة التى صنع لها الآخرون هذه الصورة المشوهة.
إذا كانت متهمة رغم براءتها
فدعونى أكن مجرمة بقدر إدانتها.
للأقدار مفاجآت..
تخرج سعيد أخى فى كلية الطب
وتزوجت أختى الصغرى
وتبرآ كلاهما منى
لا ألوم إلا نفسى
فلم تعد لدىّ القدرة على الإشارة بإصبع الاتهام إلى أحد.
المقاومة مجرد قدرات فردية
والانهيار كان من نصيبى
أتقاضى معاش أبى وأمى
لا أتقاضى أجرًا على ما أفعل
بل أحيانًا يسرقنى الضيف العابر
استغرقت فى النوم كميتة
استيقظت الثانية عشرة ظهرًا
الوسادة بجوارى خالية
الضيف رحل
عاودت الموت المؤقت
أقصد النوم
استيقظت على دقات الباب..
كانت الساعة السادسة مساء
إنها جارتى العجوز تناشدنى..
- إنت لسه نايمة يا نعمة
يا بنتى قومى بخاف عليكى تكونى موتى.
أغلقت الباب وهممت بالعودة للسرير
ولماذا أستيقظ؟
ولمن أستيقظ؟
لا أحد يحتاجنى.
نومى يحمينى من البحث عن الونس فى شوارع المدينة
والانتحار قرار جرىء لا أقوى عليه.
النوم وحده طريق هروبى
هو الانتحار المؤقت.
إنى نائمة
وبين ساعات نومى وساعات نومى فعل فاضح
جسدى تثاقل جدًا بالأمراض
ألا تحن علىّ بنعمة الموت يا رب؟!
انتفضت جالسة وأنا شبه عارية:
من هذا؟
لم يكن وسيمًا
كان غليظ الملامح
هدأت من روعى وتذكرت أننى كثيرًا ما أستيقظ وأنا لا أعرف من أنا، أو أين أنا، أو من هو النائم بجوارى؟
تذكرت..
هذا آخر صيد عدت به من الشارع، عاودت الاسترخاء وحاولت العودة إلى نومى،
لكن صور حياتى تعاقبت من الذاكرة، وكأن برميلًا من الأصوات والملامح والأشخاص صُب فوقى.
هاجمتنى ملامح أمى وهى تدفعنى بعنف أن أجلس خلف باب الشقة منتظرة أن تنهى لقاءها مع الغريب الذى ترافقه فى الغرفة الحمراء.
- إوعى يا بت تتحركى من مكانك
هاجيلك على طول.
أسمع من وقت لآخر ضحكات أو تأوهات
ونعود للبيت
البيت
ما معنى البيت؟
بالنسبة لى هو الشعور التام بفقدان الأمان
كان أبى يعيش
لكنه ليس بحى
أنا أيضًا كنت أعيش
وأمى تعيش
وإخوتى
لكننا مجموعة من الجثث تتحرك وتثور ثائرتها حين تصطدم ببعضها فى هذا الحيز المكتوب عليه بيت.
كنت أشعر بنفسى أخرج من عالمنا السفلى لعالم البشر حين أذهب إلى الكنيسة
هناك توزع الابتسامات الرقيقة والأيدى الحنونة المشجعة.
هكذا كنت أظن وأنا فى عمر الزهور.
توقف كل ذلك لمجرد أن تحدثت مع أحد الشباب،
وإذ بالهمسات تعلو
هى هاتطلع زى أمها ولا إيه؟
زاد الوعظ من حولى
والتوبيخ
وأنا أغالى فى إظهار الأدب لأنى حريصة على وجودى هناك
وكلما التزمت بالزيادة
أصبحت موضع اتهام
ولكن
بحكم التغيرات الجوهرية فى سن المراهقة
تورطت فى علاقة عاطفية أفلاطونية عابرة
وإذ بالسكاكين الحادة تخرج وتمزقنى
سيناريوهات مختلفة تنتهى بوصمى بالعار
جاءتنى يومًا إحداهن
وبكل رقة قالت:
حبيبتى
عندك مانع نعملك كشف عذرية؟
ثارت ثورتى
أنا بريئة
لماذا تظنون؟
لماذا تتهمون؟
وبلا وعى وجدت نفسى تلك الفتاة التى صنع لها الآخرون هذه الصورة المشوهة.
إذا كانت متهمة رغم براءتها
فدعونى أكن مجرمة بقدر إدانتها.
للأقدار مفاجآت..
تخرج سعيد أخى فى كلية الطب
وتزوجت أختى الصغرى
وتبرآ كلاهما منى
لا ألوم إلا نفسى
فلم تعد لدىّ القدرة على الإشارة بإصبع الاتهام إلى أحد.
المقاومة مجرد قدرات فردية
والانهيار كان من نصيبى
أتقاضى معاش أبى وأمى
لا أتقاضى أجرًا على ما أفعل
بل أحيانًا يسرقنى الضيف العابر
استغرقت فى النوم كميتة
استيقظت الثانية عشرة ظهرًا
الوسادة بجوارى خالية
الضيف رحل
عاودت الموت المؤقت
أقصد النوم
استيقظت على دقات الباب..
كانت الساعة السادسة مساء
إنها جارتى العجوز تناشدنى..
- إنت لسه نايمة يا نعمة
يا بنتى قومى بخاف عليكى تكونى موتى.
أغلقت الباب وهممت بالعودة للسرير
ولماذا أستيقظ؟
ولمن أستيقظ؟
لا أحد يحتاجنى.
نومى يحمينى من البحث عن الونس فى شوارع المدينة
والانتحار قرار جرىء لا أقوى عليه.
النوم وحده طريق هروبى
هو الانتحار المؤقت.
إنى نائمة
وبين ساعات نومى وساعات نومى فعل فاضح
جسدى تثاقل جدًا بالأمراض
ألا تحن علىّ بنعمة الموت يا رب؟!