الانتحار المؤقت

استيقظت نحو الساعة الرابعة فجرًا، وإذ برأس رجل غريب يشاركنى الوسادةانتفضت جالسة وأنا شبه عارية:من هذا؟لم يكن وسيمًاكان غليظ الملامحهدأت من روعى وتذكرت أننى كثيرًا ما أستيقظ وأنا لا أعرف من أنا، أو أين أنا، أو من هو النائم بجوارى؟تذكرت..هذا آخر صيد عدت به من الشارع، عاودت الاسترخاء وحاولت العودة إلى نومى،لكن صور حياتى تعاقبت من الذاكرة، وكأن برميلًا من الأصوات والملامح والأشخاص صُب فوقى.هاجمتنى ملامح أمى وهى تدفعنى بعنف أن أجلس خلف باب الشقة منتظرة أن تنهى لقاءها مع الغريب الذى ترافقه فى الغرفة الحمراء.- إوعى يا بت تتحركى من مكانكهاجيلك على طول.أسمع من وقت لآخر ضحكات أو تأوهاتونعود للبيتالبيتما معنى البيت؟بالنسبة لى هو الشعور التام بفقدان الأمانكان أبى يعيشلكنه ليس بحىأنا أيضًا كنت أعيشوأمى تعيشوإخوتىلكننا مجموعة من الجثث تتحرك وتثور ثائرتها حين تصطدم ببعضها فى هذا الحيز المكتوب عليه بيت.كنت أشعر بنفسى أخرج من عالمنا السفلى لعالم البشر حين أذهب إلى الكنيسةهناك توزع الابتسامات الرقيقة والأيدى الحنونة المشجعة.هكذا كنت أظن وأنا فى عمر الزهور.توقف كل ذلك لمجرد أن تحدثت مع أحد الشباب،وإذ بالهمسات تعلوهى هاتطلع زى أمها ولا إيه؟زاد الوعظ من حولىوالتوبيخوأنا أغالى فى إظهار الأدب لأنى حريصة على وجودى هناكوكلما التزمت بالزيادةأصبحت موضع اتهامولكنبحكم التغيرات الجوهرية فى سن المراهقةتورطت فى علاقة عاطفية أفلاطونية عابرةوإذ بالسكاكين الحادة تخرج وتمزقنىسيناريوهات مختلفة تنتهى بوصمى بالعارجاءتنى يومًا إحداهنوبكل رقة قالت:حبيبتىعندك مانع نعملك كشف عذرية؟ثارت ثورتىأنا بريئةلماذا تظنون؟لماذا تتهمون؟وبلا وعى وجدت نفسى تلك الفتاة التى صنع لها الآخرون هذه الصورة المشوهة.إذا كانت متهمة رغم براءتهافدعونى أكن مجرمة بقدر إدانتها.للأقدار مفاجآت..تخرج سعيد أخى فى كلية الطبوتزوجت أختى الصغرىوتبرآ كلاهما منىلا ألوم إلا نفسىفلم تعد لدىّ القدرة على الإشارة بإصبع الاتهام إلى أحد.المقاومة مجرد قدرات فرديةوالانهيار كان من نصيبىأتقاضى معاش أبى وأمىلا أتقاضى أجرًا على ما أفعلبل أحيانًا يسرقنى الضيف العابراستغرقت فى النوم كميتةاستيقظت الثانية عشرة ظهرًاالوسادة بجوارى خاليةالضيف رحلعاودت الموت المؤقتأقصد النوماستيقظت على دقات الباب..كانت الساعة السادسة مساءإنها جارتى العجوز تناشدنى..- إنت لسه نايمة يا نعمةيا بنتى قومى بخاف عليكى تكونى موتى.أغلقت الباب وهممت بالعودة للسريرولماذا أستيقظ؟ولمن أستيقظ؟لا أحد يحتاجنى.نومى يحمينى من البحث عن الونس فى شوارع المدينةوالانتحار قرار جرىء لا أقوى عليه.النوم وحده طريق هروبىهو الانتحار المؤقت.إنى نائمةوبين ساعات نومى وساعات نومى فعل فاضحجسدى تثاقل جدًا بالأمراضألا تحن علىّ بنعمة الموت يا رب؟!