سجين الجنة
الأحد 10/يناير/2021 - 08:08 م
عاصم المركبىطباعة
ماذا لو هاتحوّل عشب؟
أنبت على شباك غرفتها
أو شجرة- أيًا كانت- بس ف سكّتها
ماذا لو هاتحوّل أشياء؟
تفقد لقانون الجاذبيّة- إلّا ف ناحيتها
أتأملها ذهاب وإياب
أو ناى
تنفخ جُواه من روحها- أصبح نغَمَة
هل من بعد وجودك نعمة؟!
الآن- اتحولت لشجرة
فى مدينة «مش ممكن أذكرها»
لأنثى بذاتها- قُدام شباكها
فى منزلها الكائن- «فعلًا قد يصعب تحديده»
بأعلن إنّ ف لحظة موتى- نهاية العُمر
بفِعل الرِّيح مثلًا
أو تغيير فى فصول العام
أو بتْر الأشجار مجهولة المصدر
هىّ بكلّ بساطة- تعيده
تلقائى تخضر فروعى
أطرح- بس أكيد مش عارف نوع الثمرة
بنتها تقطفنى بلُطف- طفلة
ألْمَح ملامحها زى الجمْرة
تخطفنى من إيد البنوتة- زىّ أميرة
وترجعنى لغُصن الشجرة
منحتنى الفرصة- «لمْس ايديها لأوّل مرّة»
أفكّر فى الماضى الإنسانى
أنا فى الوضع الحالى- نبات
شبه وعادات
مثلًا...
هاكتب شعر؟
ينفع أكون كاتب حسابات؟
مصيرى- هاعبّر عنه إزاى؟
وبأىّ لغات العالم هاثبت- إن الإنسان-
أتعس من كلّ الكائنات
وإن القرارات- «المتّاخده ف غرف التكييف»
مش هاتحلّ محلّ رغيف
ولا بيقبلها قانون ولا شرْع
م الآخر- لاجْل ما ضيّعش اللحظة
وهىّ بتركبنى زىّ اللّمبة- ف أقرب فرع
وعشان الموقف يتكرّر
أحسن لى- أفضل زرع