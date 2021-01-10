سجين الجنة

ماذا لو هاتحوّل عشب؟أنبت على شباك غرفتهاأو شجرة- أيًا كانت- بس ف سكّتهاماذا لو هاتحوّل أشياء؟تفقد لقانون الجاذبيّة- إلّا ف ناحيتهاأتأملها ذهاب وإيابأو ناىتنفخ جُواه من روحها- أصبح نغَمَةهل من بعد وجودك نعمة؟!الآن- اتحولت لشجرةفى مدينة «مش ممكن أذكرها»لأنثى بذاتها- قُدام شباكهافى منزلها الكائن- «فعلًا قد يصعب تحديده»بأعلن إنّ ف لحظة موتى- نهاية العُمربفِعل الرِّيح مثلًاأو تغيير فى فصول العامأو بتْر الأشجار مجهولة المصدرهىّ بكلّ بساطة- تعيدهتلقائى تخضر فروعىأطرح- بس أكيد مش عارف نوع الثمرةبنتها تقطفنى بلُطف- طفلةألْمَح ملامحها زى الجمْرةتخطفنى من إيد البنوتة- زىّ أميرةوترجعنى لغُصن الشجرةمنحتنى الفرصة- «لمْس ايديها لأوّل مرّة»أفكّر فى الماضى الإنسانىأنا فى الوضع الحالى- نباتشبه وعاداتمثلًا...هاكتب شعر؟ينفع أكون كاتب حسابات؟مصيرى- هاعبّر عنه إزاى؟وبأىّ لغات العالم هاثبت- إن الإنسان-أتعس من كلّ الكائناتوإن القرارات- «المتّاخده ف غرف التكييف»مش هاتحلّ محلّ رغيفولا بيقبلها قانون ولا شرْعم الآخر- لاجْل ما ضيّعش اللحظةوهىّ بتركبنى زىّ اللّمبة- ف أقرب فرعوعشان الموقف يتكرّرأحسن لى- أفضل زرع