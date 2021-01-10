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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

4 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة في 2020 (انفوجراف)

الأحد 10/يناير/2021 - 08:08 م
إيرادات السياحة
إيرادات السياحة
سمر محمدين
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انغلق العالم على نفسه بعدما تفشت جائحة كورونا المستجد في غالبية الدول، وخلفت تداعيات سلبية على غالبية القطاعات ومنها قطاع السياحة، إلا أن مصر على الرغم من تفشي الفيروس استقبلت معدلات مرضية مقارنةً ببالوباء العالمي.

وترصد «الدستور» البيانات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا بشأن هذا القطاع مؤخرًأ.

استقبلت مصر رحلات سياحية بدايةً من شهر يونيو الماضي على الرغم من اغلاق الدول أبوابها، بلغت حوالي نحو ٣ ملايين و٥٠٠ ألف سائح العام الجاري، بمتوسط إنفاق ٩٥ دولارا في الليلة للسائح الواحد.

وصل متوسط الإيرادات إلى نحو 1،1 مليار دولار لحوالي 1،1 مليون سائح، وبذلك يكون الإجمالى خلال عام 2020 نحو 3،6 مليون سائح، بمتوسط إيرادات 4 مليارات دولار، منذ استئناف حركة السياحة الوافدة فى 1 يوليو وحتى نهاية نوفمبر 2020، وفق وزارة السياحة والآثار.

بلغ عدد السياح خلال شهر يناير 945،049 سائح (بزيادة 9،7% عن نفس الشهر من عام 2019)، ووصل فى شهر فبراير إلى 942،052 سائح (بزيادة 6،4% عن نفس الشهر من عام 2019)، ونتيجة لانتشار فيروس كورونا صدر قرار بتعليق حركة الطيران الدولى اعتبارا من 19 مارس 2020.


على مدار الـ 10 سنوات الماضية، زار مصر حوالي 102.8 مليون سائح، بإيرادات سياحية وصلت إلى 84.3 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما استحوذ السائحين الأوروبيين على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 70.7 مليون سائح بنسبة 68.8 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 21.9 مليون سائح بنسبة 21.3%، ثم سائحين من دول أخرى 6.6 مليون سائح بنسبة 6.4 %، وأخيرًا الأمريكيين 3.6 مليون سائح بنسبة 3.5%.
4 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة في 2020 (انفوجراف)
4 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة في 2020 (انفوجراف)

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