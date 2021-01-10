هبطت السلم متمهلًا.. حاملًا همّ هذا العناء الذى لا بد منه.. ابنتها كانت تبكى.. عيناها الصغيرتان كان فيهما ذعر.- عم عاشور عايز يأخذ ماما.السلم عَالٍ.. انْحِنَاءَاته مُتْعبة.. اسْتَنَدْت عَلَى الْدَّرَابزِين الْخَشَبِى.. عَلَا أَنِيْنه تَحْت ثِقَل جَسَدِى.- يَأْخُذ أُمّهَا الَى أَيْن؟حَاذَرْت وَأَنَا أنْقَل قَدَمَى وَسَط الْضَّوء الأَصْفَر الْشَّحِيح إلى أَسْفَل.. الْحَاجة كَرِيْمَة زَوْجَتِى قَالَت: الْمُعَلِّم عَاشُوْر صَاحِب مَحَل الجزَارَة الْمُجَاوِر لِلْبَيْت.. رَغم أَنَّه جَارَنَا لَا أَشْتَرِى مِنْه.. طريقته لا تعجبنى.. ارْتَفَع مُوَاء قِطّة تَحْت قَدَمَى.. حَاذَرْت حَتّى لَا أَتَعَثّر فِيْهَا وتوقعنى.. أَخَذْت نَفْسًا عَمِيْقًَا بَعْد هُبُوط الْدَرَجَة الْأَخِيرَة، وَرُؤْية الْأَرْض تَنْبَسِط تَحْت قَدَمَى.. وَقَفْت أُدِير وَجْهِى فِى الْمَكَان حَوْلِى.. الْفَنَاء الْوَاسع الذِى لَا يَهْدَأ فِيْه وِشْيِش بَوَابِير الجَاز.. الْلمْبَة الْصغِيْرَة التِى تَعْلُو الْحُجْرَة الْوَحِيدَة فِى الْفِنَاء بِلَوْنِهَا الْأَصْفَر الْمُغَطى بالأَتْرِبَة وَالْغُبَار، وَالتِى تُبَدّد وَحْشَة الْمَكَان، وَأَخِيرًا وَإلى الْيَمِيْن الْعَرَبَة الْخَشَبِيَّة الْصغِيْرَة التِى تُحَمِّل قدْرَة الْفُول كُل صَبَاح.. مَضَيْت مُتَمَهِّلًا نَحْو الْحُجْرَة.- مَا الذِى يُرِيْدُه عَاشُوْر مِنْهَا؟دَقَقْت الْبَاب.. فتحَت ابْنَتهَا.. الْمَكَان عِبَارَة عَن حُجْرَة صَغِيْرَة لِلْمَعِيشَة، تُفْضِى إلَى حُجْرَة أُخْرَى عَلَى الْيَسَار، هِى بِالتَّأْكِيْد لِلْنوْم، بَيْنَمَا إلَى الْيَمين الْمَطْبَخ وَالْحَمام.. هَبت فَاطِمَة مِن جلْسَتِهَا عَلَى الْأَرِيكَة الْمُوَاجَهَة لِلْبَاب مُرَحِبَة، وَقَام عَاشُور الذى كَان يَجْلِس عَلَى مقعَد بِجِوَار الْمَائِدَة الْصَّغِيرَة إلَى يَسَار الْبَاب مُسلمًا:- أهْلًا يَا حاج.. عَاوْزينك تَحْضرْنَا فِى مَوْضُوع.نُقِلَت نَظَرَاتِى بَيْنَهُمَا.. فَاطِمَة عَادَت إلَى جلْسَتِهَا عَلَى الْأَرِيكَة، وَقَد أَحَاطَت أَوْلَادهَا بِيَدَيْهَا، بَيْنَمَا عَاد هُو إلَى مَقْعَدَه.. جَلَسْت إلَى يَمِيْنِه وَأَنَا أَهْمِس: خَيْرًا إن شَاء الله.قَالَت مُحْتَجة: تَعَال شوَف يَا حاج.وَهِى تُشِيْر بِعجب إلَيه.. دَافع قَائِلًا:- عَاوُزك فِى الْحَلَال يَا بِنْت الْنَّاس.باغتنى الأَمْر.. كَان الْمَقْعَد مُتَهَالِكًا.. بذلت مَجْهُوْدًا لأُوَازِن جَسَدِى عَلَيْه.. اتجَهت إلَى الْوَجْه الْمُكْتَنِز بِعَيْنَيْه الْصغِيْرَتَيْن.. تَرَكْتُه إلَى يَدَه الْبَضة الْمُتْخَمَة بِالْلحْم، الْمُزَينَة بِالْخَاتَم الْذهَبِى الْمَحَشُور فِى أَحَد أَصَابِعَهَا الْجَاثِم عَلَى الْمَائِدَة، مما يَجْعَلهَا كُلمَا هَزهَا تُصَدِّر أَنِيْنًَا خَافتًا.. ارْتَدت نَظَرَاتِى عَنْه إلَى فَاطِمَة.. أَخَذَت أحَدِّق فِى الْوَجْه وَأَعْجَب.. كَيْف هَذَا؟.. صُورتهَا فِى خَاطِرِى وَهِى تَقُف أَمَام عَرَبَتِهَا الْخَشَبِيَّة الْصغِيْرَة، الْمغْرَفة فِى يَدِهَا، وَالْقَدَر فُوهَته أَمَامَهَا، وَالْفُوُل حَبات نَاضِجَة رَائِقَة الْلوْن، تُشِع مِنْهَا الْبَهْجَة، تَدْعُو الْمَارة بِشَكْلِهَا وَمَذَاقهَا إلَى الإحَاطَة بِالْعَرَبة، وَإلَى جِوَار هَؤُلَاء ابْتِسَامَة وَاثِقَة، كِبْرِيَاء فطْرى، ولمْعَة عَيْنَيْن بلونيهما الْعَسَلَى الْرائِق وَهِى تَنْظُر إلَيْك فَتَزِيد الْجَمَال بَهَاء وَحُسْنًا.. الآن أَبْحَث عَن هَؤُلَاء.. لا أَجِد شَيْئا.. لا أَجِد حتى فَاطِمَة نَفْسَهَا.. التى أَمَامِى صُورَة جَدِيْدَة لَامْرَأَة أَعْرِفُهَا.. صُورَة لِأَول مرة أُعَايِنُهَا.. وَجْه مُرْهَق السِّمَات.. حَتى كَلِمَاتهَا فَقَدْت مرحهَا.. فَقَدْت انطِلَاقَتهَا.. لَم تَعُد تُزَغْرِد فِى الْهَوَاء وَهِى تَنْطَلِق مِن فَمِهَا وَسَط الْحَارة. قَال الرجُل الْغَلِيظ الْوَجْه بِصَبْر نَافِذ:- قُل شَيْئًا يَا حاج.هَزَزْت رَأْسِى بِتُؤَدَة وَأَنَا أنْتَبِه رُبمَا لِلْمَرة الْأُولَى إلَى صَدْرَه الْمُرْتَفِع تَحْت الْجِلْبَاب الْأَزْرَق، بِفَتحتِه التِى يَبْدُو مِنْهَا صديريه الْأَبْيَض الْمُنْتَفِخ الْجَانِبَيْن.. عُدْت إلَيْهَا.. جَسَدها بالنسبة لَه صَغِير.. كَيْف يَتَزَوجُهَا؟.. مر بِخَاطِرِى مَا قَالَه الْبَعْض عَنْهَا مِمن يُحِيطُون بِهَا فِى الْحَارة، أَو يَجْلِسُون إلَيْهَا وَإلَى زَوْجِهَا فِى الْمَسَاء، أَن لَهْوهَا كَان بَرِيئًا، لَيْس وَرَاءَه إلا رُوح مَرِحَة لَامْرَأَة هَدهَا مَرَض زَوْجها، فَقَامَت تحمل عَنْه حملَه بِبَسْمَة تخْفى وَرَاءَهَا الْكَثِير، تَضْحَك أَمَام عَرَبَتِهَا، تُعَابِث هَذَا وَتَضْحَك مَع تِلْك لتروج بِضَاعَتهَا.- الْحقْنِى يَا حاج.مِن مَتَاهَة الْشرُوْد انْتَبَهْت عَلَى صوتهَا، وعَاد وَجْهها يَلُوْح لى.. عَيْنَاهَا مُشْرقَتَان بِالْدمُوْع.. لَا أَعْرِف لِمَاذَا لَم أَتَخَيل هاتين العينين تبكيان مِن قَبْل، صِغَارُهَا حَوْلَهَا- مَا زَالُوا- تَضُمُّهُم تَحْت جَنَاحَيهَا، وَالْرجُل يَجْلِس أَمَامَهَا، عَيْنَاه الصَغِيرَتَان تَتجهَان إلىّ.. يُعَاوِد الإلْحَاح:- احَضرْنا يَا حاج.. حَاوَل تقْنِعها.. أَنَا عَاوِز أريحهَا.. أَسْنََدهَا وَأَرْعَى أَوْلَادهَا.قُلْت بحيرَة وَأَنَا أَنْقل نَظَرَاتِى بَيْنَهُمَا:- أَعْرِف الْمَوْضُوْع أَولًا.قَالَت ابْنَتِهَا بِحِدة:- يُرِيد الْزوَاج بمَاما.اتجَهَت إلَيْهَا.. نَكست رَأْسَهَا وَشَدَت الْصِّغَار إلَيْهَا أَكْثَر.. وجهها الْمَغْسُول بِالْدُّمُوع جَفت نَضَارَتُه وَشَحَب لَوْنُه، وإن كَانَت تَبْدُو فِى جِلْبَابِهَا الْأَسْوَد هَذَا فَاتِنَة المَلَامِح رَقِيْقَة الْتعْبِير.. يحِق لَهَا أَن تَتَزَوج.. لَكِن أَوْلَادهَا!عُدْت لِلْمُعَلِّم الذِى كَان يُحَدِّق فِى وَجْهِى مُتَفَرِّسًا بِعَيْنَيْه الْصغِيْرَتَيْن.. وَجْهَه الْمُكْتَنِز يَكَاد الْدم يَثِب مِنْه.. فَمِه الْوَاسِع بِشَفَتَيْه الغَلِيظَتَين يَدُل عَلَى نَهَم.. أَخَذ يَهُز رَأْسَه الْحَلِيق لَيُؤَكِّد مَا قَالته ابْنَتهَا.. لَاحَظ صَمْتِى.. عَاد يُلِح:- مَاذَا قُلْت يَا حاج؟قُلْت وَأَنَا أَتَوَجَّه إلَيْهَا:- الْقَول لِفَاطِمَة.رَأَيْت عَيْنَيْهَا تَلْتَمِع حدقتهما بِدَمْع حَار وَهِى تَقُوْل مُحْتَجة:- لا يَا حاج.. الْرجُل لَم يَمُر عَلَيْه عَام وَأُفَكِّر فِى غَيْرِه؟!شَعَرْت بِارْتِيَاح لِقَوْلِهَا.. لَا أَعْرِف لِمَ.. رَأَيْتَنِى أَمْيَل لِرَأْيِهَا.. أَنْظُر إلَى عَاشُوْر هَذَا.. لَو كُنْت امْرَأَة لَخَشِيْت مِنْه.. غَيْر أَنه لَم يَسْتَسْلِم.ضَرَبَت يَدَه الْبَضة الْلحْم بِالْخَاتَم الْذهَبِى الْمَحَشُور بِإصْبِع مِنْهَا الْمَائِدَة بِضِيق، وَهُو يُرَدِّد مُحَدِّقًا فِى وَجْهِى بِلَهْجَة لَوْم حَادة:- وبَعْدِين يَا حاج؟كَان وشيِش الْوَابُوُر يَخْبُو صَوته كُلمَا عَلَا صَوْت عَاشُوْر.. اسْتَدَرْت لِفَاطِمَة التِى الْتَحَمَت بِأَوْلادِهَا.. تَذَكَّرْت قَوْل زَوْجَتِى يَوْمًا وَهِى تَرَاهَا أَمَام عَرَبَتِهَا، جَسَدِهَا الْمُمْتَلِئ يُعَبِّر عَن نَفْسِه بِعَظَمَة، وَثَدْيَاهَا يَرْتَفِعَان فِى شُمُوْخ، وَوَجْهُهَا بِجَبْهَتِهَ الْعَالِيَة، وَاسْتِدَارَة أبْعَادَه بِالْفَم الْبَاسِم فِى تَحفظ، بِالْعَيْنَيْن ذَوَاتَى الْبَرِيْق الْحَاد وَالْمقْتَحَم:- تَصْلُح مَلكَة.اتجَهَت بِعَيْنى يَوْمَهَا إلَى زَوْجهَا الْجَالِس هُنَاك بِجِوَار بَاب الْبَيْت لَا عَمَل لَه إلَا رَد سَلَام الْمَارة.. قُلْت:- هِى فِعْلًا مَلكَة.. لَهَا رَعِيتِهَا.. لَكِن!وصمت.. أَرَدْت أَن أُكْمِل أَن هُنَاك مَن يَقُوْل إنهَا عَاشِقَة لَعَاشُور الْجَزار.. تَأْخُذ مَا تُرِيَده مِنْه.. عِوَضًا عَن زَوْجِهَا الْعَاجِز نَحْوَهَا.. غَيْر أَنى آَثَرْت الْصمْت.هَب عَاشُور رَافِعًا يَدَه الْغَلِيْظَة فِى وَجْهِهَا:- يَا بِنْت الْحَلَال أوْلَادِك محْتَاجُون إلَى رِعَايَة وَأَنْت محْتَاجَة إلَى سَنَد.. وَأَنَا أُرِيْدُك بِشَرْع الْله.ازْدَاد وجهها انْفِعَالًا.. اكْتَسَى الْشُّحُوْب بِحُمْرَة طَارِئَة بَيْنَمَا بَدَا عَسَل الْعَيْنَيْن بَاهِتًا لا لمعة لَه.. صَدَقت زَوْجَتِى.. تصْلحِين مَلكَة.. لَكِن حَزِينَة.. أَشَاحَت بِيَدِهَا:- حِيْنَمَا أَحْتَاج سَأَلْجَأ إلَيْك.اسْتَدَار حَانِقًا إلى:- مَا تتكلم يَا حاج.. حَاول مَعَهَا.. أَرَاك سَاكِتًا.محْتَارًا عُدْت إلَيْهَا.. شَد انْتَبَاهى عَلَى الْجِدَار فَوْق رَأْسِهَا وَجْه زَوْجِهَا الْبَاسِم.. كَانَت ابْتِسَامَته مُؤَطرة بِشَرِيْط أَسْوَد.. بَيْنَمَا نَظَرَاته تُحِيْط الْغُرْفَة وَمَن فِيْهَا.. تَذَكرْت مَا حَدث مُنْذ شُهُور عِدة، حِيْنَمَا صحت الْحَارة عَلَى صرَاخ فَاطِمَة وَعَوِيْلهَا:- الْرجُل مَضَى وتركنى.. تَرَك لِى الهم.. تَركه لِى وَحْدِى.. هَمَسَت إحْدَى الْجَارَات: ارْتَاحَت مِنْه.. اعْتَرَضَت أخْرَى: يَا أُخْتى ظل رَجُل.بَعْدَهَا احْتَجَبْت فَاطِمَة لَا تَخْرُج بِالْعَرَبِّة أَيامًا، ثُم خَرَجت امْرَأَة أُخْرَى، تَقُف أَمَام عَرَبَتِهَا صَامِتَة، حَتى نِدَاؤُهَا الْمُعْتَاد الذِى وَرَثَتِه مِن أَيام زَوْجَهَا:- أحْلَى مِن الْلوْز يَا فُول.نَسِيْتُه، فَإذَا اضْطُرت لِلْابْتِسَام ابْتَسَمَت، إلَا أَن ابْتِسَامَتهَا لَم تَعُد كَمَا كَانَت مِن قَبْل.- يَا بِنْت الْنّاس.. لَآخِر مَرة.. أَنَا شَارِى وَأُرِيْد صَالِحِك.. أَنْت صَغِيرَة.. كَفَاك شَقَاء.. دَعِينِى أَتَحَمل عَنْك.. أَنْت لَم تُخلقى لِلبَهْدلة.قُلْت مُعْتَرِضًا اسْتِرْسَالِه:- انْتَظَر يَا مُعَلِّم.وَأَنَا أُحَدِّق فِى عَيْنَيْه الْصغِيرَتَين عَلَى ضَوْء الْلمْبَة الْصَفْرَاء، الذِى يُحَيِطَنا بِخُيُوطِه التِى لَا تَبِين، ثُم اتجَهَت إلَى فَاطِمَة منْهَيًا الْحِوَار:- فَاطِمَة.. مَاله الْمُعَلِّم عَاشُور؟نَظَرَت إلىّ فِى لَوْم وَقَالَت عَاتِبَة:- لِأَجْل خَاطِرِى.. لا تَحَادثْنى فِى هَذَا الْمَوْضُوْع.عُدْت أَسْأَلُهَا:- هَل نُعْطِيَك وَقْتًَا لِلْتفْكِير؟هَزت رَأْسَهَا نَفْيًا وَهِى تُؤَكِّد:- لا.. لَقَد اقْتَرَنْت بِأَوْلادى وَانْتَهَى الْأَمْر.أَدَرْت وَجْهِى إلَيْه.. وَجهه الْمُكْتَنِز رَأَيْتُه مُحْمَرًا، بَيْنَمَا ضَاقَت عَيْنَاه وَقُطب جَبِيْنُه وَهُو يَقُوْل بِحِدة:- أَنْت الْخَاسِرَة.وَأَحْنَى رأْسه عَلَى صَدْرِه وَدَفْع الْبَاب وَمَضَى.. عَلَا فَجْأَة وشيِش الْوَابُوُر.. قُمْت مُسْتَأْذِنًا.. مِن بَيْن دُمُوْعِهَا الْمُتَحَجِّرَة فِى الْمَآَقى، نَظَرَت إلَىّ مُمْتَنة وَقَد عَادَت ابْتِسَامَة تُزَيِّن شَفَتَيْهَا.. ابْتِسَامَة رَغم شُحُوبها إلا أَنهَا كَانَت بَازِغَة مَن عَسَل الْعَيْنَيْن، كُلها بَهَاء.. وَإن كَانَت أَكْثَر وَقَارًا عَن ذِى قَبْل.