895 إصابة و34 وفاة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 895 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 452 ألفا و532 حالة فيما تم تسجيل 34 حالة وفاة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 4 ملايين و614 ألفًا و140 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب،وبلغ عدد الوفيات سبعة آلاف و743 حالة، كما تم تسجيل 1355 حالة شفاء إضافية ليبلغ الإجمالي 424 ألفًا و896 حالة.