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اقتصاد

السودان يتطلع إلى نمو اقتصادي مع جنوب السودان

الأحد 10/يناير/2021 - 08:24 م
وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني
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أكد وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أن بلاده تعول كثيرًا على العلاقات والتبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، موضحا أن هناك إمكانيات ومساحات كبيرة لنمو اقتصادي مشترك بين البلدين للاستفادة من الإمكانيات المتبادلة، فضلا عن العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تربط السودان ودولة جنوب السودان.
وعاد إلى الخرطوم اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بعد مشاركته ووزير الصناعة والتجارة، في افتتاح معرض المنتجات السودانية بجوبا.
وقال وزير الصناعة والتجارة السوداني، في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، إن وفد السودان بقيادة النائب الأول التقى على هامش المعرض برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي أكد حرصه على إزالة كافة العوائق التي تحول بين التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري بين البلدين، مشددا على استمراره في دعم عملية استكمال السلام في السودان.

وأوضح أن هناك عددا من الاتفاقيات التي أعدتها وزارتا التجارة والبنى التحتية، سيتم تنفيذها عقب الترتيبات والاتفاقيات الأمنية المتعلقة بفتح المعابر بين البلدين، لتحقيق الاستفادة من الامكانيات الكبيرة للتبادل التجاري بين البلدين، والتي يمكن أن تبلغ ٣ مليارات دولار سنويًا.

ودعا وزير الصناعة إلى العمل فعليا لتوقيع البروتوكولات التجارية والاتفاقيات بين السودان ودولة جنوب السودان، معربا عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جنوب السودان ورجال الأعمال الذين قاموا بتنظيم المعرض.

وأشار إلى أن البلدين بصدد تشكيل مجلس العمالة المشترك بين البلدين، والذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية.

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