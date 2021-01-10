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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مدبولي: الرئيس وجه بخروج مونديال اليد بصورة حضارية تبهر العالم

الأحد 10/يناير/2021 - 08:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021؛ لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة في 13 يناير الجاري، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ومسئولي الجهات المعنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر مجلس الوزراء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحسين لبيب، مدير البطولة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للخروج بهذه البطولة بصورة تبهر العالم، مشيرا إلى ضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيقها بكل حزم، للحفاظ على جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضيّ المهم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع تفاصيل الترتيبات والاستعدادات للبطولة أولا بأول، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والعمل على خروج البطولة بصورة حضارية.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الفرق ستبدأ في الوصول اعتبارا من غد الاثنين، لافتا إلى التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية وغيرها.

من ناحيته، قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدوليّ لكرة اليد: باسم الاتحاد الدولي لكرة اليد، أتوجه لكم جميعا بالشكر على الجهود المبذولة لإنجاح هذه البطولة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تكون جميع مباريات البطولة بدون جماهير، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وأن يقتصر الحضور على الإعلاميين وعدد من الدعوات ومتطلبات الاتحاد الدولي.

كما تم، خلال الاجتماع، مراجعة الإجراءات الصحية والوقائية، وكذا إجراءات استقبال الوفود الرياضية، وإجراءات التأمين، وتنظيم عملية دخول وخروج الفرق الرياضية المشاركة في البطولة، وكذلك التدريبات التي ستجرى لها.

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