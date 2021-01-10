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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القبيصي» يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة «وايز»

الأحد 10/يناير/2021 - 08:02 م
الدكتور خالد القبيصي
الدكتور خالد القبيصي
أسوان_إسراء توفيق
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استقبل الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، وفد من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) وهم (د.محمد فوزي نائب مدير المشروع - أميرة عثمان مدير المكاتب الميدانية بالمشروع - مينا كمال استشاري التوجيه والإرشاد المهني بالمشروع - أحمد ماهر مدير مكتب المشروع بأسوان)، وذلك بحضور دكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفني).

فى البداية قدم الوفد التهنئة لوكيل الوزارة لثقة معالى الوزير وتوليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، آملين أن تكون بداية جديدة للتعاون المشترك بين المديرية والمشروع.

بعدها تم مناقشة خطة المشروع خلال الفترة القادمة بمدارس التعليم الفني بأسوان، والتى تمتد على مدار (خمس سنوات) وكذلك أنشطة المشروع الحالية والأنشطة المستقبلية.

كما تم مناقشة التخصصات الجديدة في التعليم الفني وأهميتها لسوق العمل، وكذلك التخصصات التى تعتمد على العمل اليدوى فى الوقت الحالى وفى المستقبل ستعتمد على النظام الرقمى الإلكترونى وكيفية مواكبة هذا التطور.

وكذلك المجالات الدراسية الجديدة التى يتيحها التعليم التجاري وأهميتها فى تأهيل الخريجين لاقتحام سوق العمل بفكر وشكل جديد.

عقب ذلك تم التطرق إلى ورش العمل التى نظمها المشروع خلال الفترة السابقة، والتى جنت أسوان ثمارها من خلال المراكز المتقدمة التى حققها التعليم الفنى على مستوى الجمهورية خلال المسابقات المختلفة.

والجدير بالذكر أن مشروع (وايز) عقد خلال الفترة السابقة سلسلة من التدريبات التنشيطية، التى استهدفت بناء قدرات ميسرين الصفوف الثلاث (الأول والثانى والثالث) الثانوى بمدارس التعليم الفنى، وذلك فى مجالات التوجيه والإرشاد المهنى، والتدريب وتنمية المهارات، وريادة الأعمال والابتكار، والتوظيف ومعلومات سوق العمل، وأيضًا الصحة والسلامة المهنية، وتناولت التدريبات عدة عناصر منها أهمية التمكين والتدريب قبل أى عمل وآليات البحث في سوق العمل.

وأعلن القبيصى عن ترحيبه ودعمه لأى مبادرات أو دورات تدريبية (يقدمها المشروع) تستهدف تنمية مهارات وقدرات معلمين أو طلاب التعليم الفنى بأسوان خلال الفترة المقبلة، وأكد أنه على استعداد تام لتذليل أى عقبات قد تواجههم.
«القبيصي» يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة «وايز»
«القبيصي» يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة «وايز»
«القبيصي» يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة «وايز»
«القبيصي» يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة «وايز»
«القبيصي» يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة «وايز»
«القبيصي» يستقبل وفد مشروع تطوير القوى العاملة «وايز»

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