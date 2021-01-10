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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البعثة الأممية تعلن تقديم مقترحات بشأن القاعدة الدستورية في ليبيا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:00 م
البعثة الأممية للدعم
البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا،
عبير سليم
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أعلنت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مساء اليوم الأحد، عن عقد اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، جلسة افتراضية اليوم، حيث قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتفاق اللجنة القانونية، على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر.

ونوهت البعثة الأممية بأنه في الوقت الذي تشيد فيه بالحوار البناء للجنة القانونية، تشدد على أهمية المضي قدمًا نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي.
البعثة الأممية تعلن تقديم مقترحات بشأن القاعدة الدستورية في ليبيا
البعثة الأممية تعلن تقديم مقترحات بشأن القاعدة الدستورية في ليبيا

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