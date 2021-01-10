البعثة الأممية تعلن تقديم مقترحات بشأن القاعدة الدستورية في ليبيا

أعلنت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مساء اليوم الأحد، عن عقد اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، جلسة افتراضية اليوم، حيث قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.وأوضحت البعثة الأممية في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتفاق اللجنة القانونية، على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر.ونوهت البعثة الأممية بأنه في الوقت الذي تشيد فيه بالحوار البناء للجنة القانونية، تشدد على أهمية المضي قدمًا نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي.