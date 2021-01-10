التحريات تكشف ملابسات سرقة الشقق السكنية بالقطامية

كشفت تحريات المباحث عن ملابسات سرقة الشقق السكنية بالقطامية بأسلوب كسر الباب والتسلق، وأن المتهم يدعى (أشرف.ص)، عاطل ومسجل فى قضيتين سرقة وتعاطي مخدرات، وتمكن من سرقة 7 شقق سكنية بعد مراقبة سكانها والتأكد من غيابهم وتمكن من سرقة 5 آلاف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ٣٠ ألف جنيه وبعض محتويات الشقق من رسيفرات وشاشات الـ جى وتمكن من بيعها بمنطقة النهضة.كما كشفت التحريات بشروع المتهم في قتل سيدة تصادف وجودها أثناء دخوله لسرقة إحدى شقق مدينة بدر.كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالي من ضبط عاطل أثناء سرقته إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وتم عمل المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.