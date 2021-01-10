تفاصيل طلاق مي عمر في الحلقة الـ11 من مسلسل «لؤلؤ»

استطاعت النجمة مي عمر، تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بمسلسلها الدرامي الجديد "لؤلؤ" منذ عرض أولى حلقاته على شاشتي ON وMBC.وشهت الحلقة الحادية عشر من المسلسل طلاق "لؤلؤ" من رجل الأعمال طارق نصار الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر بعد تسريب خبر زواجهما على السوشيال ميديا وسوف تشهد الحلقة انتقام لؤلؤ من عدد من أعدائها.مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.ويعرض في الساعة 7:45 مساء على on، وإعادة.. 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama 10 مساء، ويعاد 5 صباحا، 3 مساء.