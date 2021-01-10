حصيلة كورونا في العالم تتخطى الـ90 مليون إصابة

استقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم لأكثرمن 90 مليونا و331 ألفا و765 إصابة حتى مساء اليوم الأحد.كما أسفر مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و928 ألفا و335 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم تليها الهند والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.