الداخلية تضبط 355 أسطوانة أكسجين بالقاهرة

وجه رجال أمن القاهرة ضربات قاضية لمجموعة من العناصر الإجرامية التي تحاول المساس بصحة المواطنين واستغلال أزمة كورونا في رفع أسعار أنابيب الأكسجين، حيث تم ضبط 355 أسطوانة أكسجين في الجمالية ومنشأة ناصر ومدينة نصر.140 أسطوانة أكسجين بمدينة نصرتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (صاحب مخزن لبيع أسطوانات الأكسجين "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" ومزاولته مهنة صيدلى "بدون تصريح".. وقيامه بتعبئة أسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المخزن على (140 أسطوانة أكسجين – 2 جهاز لقياس ضغط الغاز – 60 أسطوانة أكسجين فارغة "معدة للتعبئة" وجميعها مجهولة المصدر).وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات المشار إليها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.65 أسطوانة أكسجين في منشأة ناصرتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل لبيع أسطوانات الأكسجين - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وقيامه بعرض وبيع أسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر (تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (عدد 65 أسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.150 أسطوانة أكسجين في الجماليةتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن إسطوانات غاز الأكسجين - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية).. لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر "تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المخزن على (150 أسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).