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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بمساعدة خادمة في سرقة شقة بالتجمع

الأحد 10/يناير/2021 - 08:38 م
حبس المتهم
حبس المتهم
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الأحد، حبس المتهم بمساعدة خادمة على سرقة محتويات شقة مخدومتها بالتجمع ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط قسم شرطة التجمع بالقاهرة من ضبط المتهم الثاني، بمساعدة خادمة على سرقة محتويات شقة مخدومتها بقيمة 100 ألف جنيه بمنطقة التجمع.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "إ.م" خادمة قامت بسرقة محتويات من شقة مخدومتها بمساعدة أحد الأشخاص بمنطقة التجمع.

وورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم خادمة بسرقة محتويات من شقتها، يبلغ ثمنها 100 ألف جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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